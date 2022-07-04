Отпустить и забыть — явно не то, что планирует опальная знаменитость.
Саманта Маркл готова разнести легенду герцогини о девочке, которая добилась всего сама.
Ее актерская карьера, возможно, уже закончена, но на хайпе еще можно заработать.
Многочисленная армия почитателей таланта актера — страшная сила.
Артистке еще долго не будут верить после огульных обвинений в адрес бывшего мужа.
Общественность стремительно теряет интерес к «отмененной» актрисе.
Голливудская звезда так и притягивает к себе неприятности.
Артистка пришла рассказать о домашнем насилии, но сама же и затроллила присутствующих.
«Занимайтесь любовью, а не войной» не вышло.
Джек Воробей сумел доказать суду и общественности, что не является абьюзером.
История с Деппом потенциального жениха ничему не научила.
Карьера актрисы подорвана из-за огульных обвинений в сторону бывшего мужа.
Звезда «Пиратов Карибского моря» продолжает пожинать лавры после суда.
Это произошло всего через несколько дней после окончания скандального суда актеров.
Кулаками после этой драки размахивать будут еще долго.
Судебная «Санта-Барбара» с участием первых звезд Голливуда подошла к концу.
Пока судьи принимают решение, поклонники свой выбор уже сделали.
Фанаты заподозрили, что актера и его адвоката связывают не только деловые отношения.
Хоккеист высказался об иске «Джека Воробья» к Эмбер Херд.
Актрису подловили на плагиате.