Все новости / Грета Тунберг

Грета Тунберг

Общество
Грета Тунберг заявила, что мировые лидеры занимаются «бла-бла-бла» на конференции по климату
Шведская активистка Грета Тунберг, ставшая в последние годы иконой борьбы за чистоту климата, выступила с осуждением участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). В ходе акции протеста девушка высмеяла мировых лидеров, которые должны прекратить «бла-бла-бла» в саммите в Глазго.
02 ноя 2021 15:04
Общество
Грета Тунберг спела свою версию песни «Never Gonna Give You Up»
Шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила на мероприятии по защите климата, где со своими единомышленниками исполнила хит конца 80-х — «Never Gonna Give You Up» от Рика Эстли. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
18 окт 2021 12:27
Общество
Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом Польши
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, провели телефонный разговор с переизбранным накануне президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Как сообщает газета «Известия», видеоролик с записью беседы опубликован на канале «Октагон» на хостинге YouTube.
15 июл 2020 12:03
Шоу-бизнес
Пранкеры Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Руни Мару и Хоакина Феникса, позвонив паре от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте. Запись разговора опубликована на YouTube-канале Vovan222prank.
31 янв 2020 19:43
Шоу-бизнес
Грета Тунберг зарегистрирует имя, как товарный знак
Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и названия международного климатического движения школьников «Пятницы во имя будущего»/»Школьная забастовка ради климата», как товарного знак. Об этом она сообщила в Instagram.
30 янв 2020 20:26
Политика
Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time
Юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг, поразившая мир своим выступлением в ООН, названа «человеком года» по версии Times. Конкуренцию ей составляли сам Дональд Трамп и «участник протестов в Гонконге».
11 дек 2019 16:50
Политика
Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time
Юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг, поразившая мир своим выступлением в ООН, названа «человеком года» по версии Times. Конкуренцию ей составляли сам Дональд Трамп и «участник протестов в Гонконге».
11 дек 2019 16:50
Шоу-бизнес
«Анти-Грета Тунберг» быстро набрала популярность в России
Фото: @izabellanilsso1 В Рунете еще одна активистка из Европы быстро набрала популярность. Речь идет о 16-летней Изабелле Нильссон Ярванди. Девушка прославилась своей позицией в отношении мигрантов, мультикультурализма и глобализма.
06 дек 2019 20:48
Шоу-бизнес
«Планете нужны не награды»: Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Школьница из Швеции, прославившаяся непримиримой позицией по вопросам охраны окружающей среды, отвергла премию Северного совета. Она заявила, что время действовать, а не раздавать награды.
30 окт 2019 18:06
Шоу-бизнес
Кого и чем так напугали призывы к активизации «зеленого» потребления
Глава H&M Карл Петерсон отреагировал на призывы "зеленых" сокращать потребление товаров. Он уверен, что запретами ничего не поправить, экологию планеты спасут новые технологии и борьба с нищетой.
28 окт 2019 09:52
Политика
Расследовать российский след! Европа нашла подозреваемого в спонсировании Греты Тунберг
Депутат Европарламента от Германии призвал коллег расследовать вероятность спонсирования Россией экологических активистов Европы. В том числе, нас подозревают в финансировани Греты Тунберг.
15 окт 2019 11:27
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