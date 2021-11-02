Шведская активистка Грета Тунберг, ставшая в последние годы иконой борьбы за чистоту климата, выступила с осуждением участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). В ходе акции протеста девушка высмеяла мировых лидеров, которые должны прекратить «бла-бла-бла» в саммите в Глазго.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила на мероприятии по защите климата, где со своими единомышленниками исполнила хит конца 80-х — «Never Gonna Give You Up» от Рика Эстли. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, провели телефонный разговор с переизбранным накануне президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Как сообщает газета «Известия», видеоролик с записью беседы опубликован на канале «Октагон» на хостинге YouTube.
Килограммы – ничто, счастье в жизни – все, уверен он
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Руни Мару и Хоакина Феникса, позвонив паре от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте. Запись разговора опубликована на YouTube-канале Vovan222prank.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и названия международного климатического движения школьников «Пятницы во имя будущего»/»Школьная забастовка ради климата», как товарного знак. Об этом она сообщила в Instagram.
Впрочем, не только россиян
Каким был для нас уходящий 2019 год? Об этом рассказал Росстат, напомнив главные факты и цифры своих исследований.
Сервис Яндекс опубликовал самые популярные пользовательские запросы 2019 года. Среди российских событий все крутится вокруг выборов в Мосгордуму.
Юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг, поразившая мир своим выступлением в ООН, названа «человеком года» по версии Times. Конкуренцию ей составляли сам Дональд Трамп и «участник протестов в Гонконге».
Юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг, поразившая мир своим выступлением в ООН, названа «человеком года» по версии Times. Конкуренцию ей составляли сам Дональд Трамп и «участник протестов в Гонконге».
Фото: @izabellanilsso1 В Рунете еще одна активистка из Европы быстро набрала популярность. Речь идет о 16-летней Изабелле Нильссон Ярванди. Девушка прославилась своей позицией в отношении мигрантов, мультикультурализма и глобализма.
Североамериканское турне 16-летней шведки Греты Тунберг завершилось. Экоактивистка отправилась домой на яхте.
Актер Арнольд Шварценеггер совершил прогулку на велосипеде в компании шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом он рассказал подписчикам в своем Instagram-аккаунте.
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Депутат Европарламента от Германии призвал коллег расследовать вероятность спонсирования Россией экологических активистов Европы. В том числе, нас подозревают в финансировани Греты Тунберг.