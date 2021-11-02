Грета Тунберг

Кого и чем так напугали призывы к активизации «зеленого» потребления

Глава H&M Карл Петерсон отреагировал на призывы "зеленых" сокращать потребление товаров. Он уверен, что запретами ничего не поправить, экологию планеты спасут новые технологии и борьба с нищетой.