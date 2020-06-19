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Хиллари Клинтон

Политика
Трамп рискует проиграть на предстоящих президентских выборах в 2020 году
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рискует проиграть на предстоящих президентских выборах лишь по одной причине. Она заключается в том, что голосование будет проходить по почте, передает «РИА Новости».
19 июн 2020 10:45
Политика
Захарова ответила на обвинения о причастности России к беспорядкам в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая утверждала, что Россия может быть причастна к массовым беспорядкам в Штатах.
01 июн 2020 13:53
Политика
Трамп и Лавров: «очень хорошие» разговоры на фоне не лучших отношений
Переговоры российского главы МИД Сергея Лаврова и американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне обе стороны оценили как успешные. Однако, уверен Лавров, в США еще очень много противников нормализации отношений с Россией. 
11 дек 2019 09:42
Шоу-бизнес
Хиллари Клинтон вновь заступилась за Меган Маркл
Экс-кандидат в президенты и супруга экс-президента США Хиллари Клинтон дала новое интервью, где высказалась в защиту Меган Маркл. Герцогиню продолжают травить в прессе, и Клинтон высказалась по поводу причин преследования. 
13 ноя 2019 09:58
Экономика
Блумберг начал сбор подписей для участия в предварительных выборах
Майкл Блумберг хорошо известен в мире как владелец одноименной информационно-аналитической компании и как бывший мэр Нью-Йорка. Теперь он готовится вступить в президентскую схватку на стороне демократов. 
08 ноя 2019 09:05
Эксклюзив
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