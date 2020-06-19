Хиллари Клинтон

Трамп рискует проиграть на предстоящих президентских выборах в 2020 году

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рискует проиграть на предстоящих президентских выборах лишь по одной причине. Она заключается в том, что голосование будет проходить по почте, передает «РИА Новости».