Американский президент Дональд Трамп заявил, что рискует проиграть на предстоящих президентских выборах лишь по одной причине. Она заключается в том, что голосование будет проходить по почте, передает «РИА Новости».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая утверждала, что Россия может быть причастна к массовым беспорядкам в Штатах.
Переговоры российского главы МИД Сергея Лаврова и американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне обе стороны оценили как успешные. Однако, уверен Лавров, в США еще очень много противников нормализации отношений с Россией.
В аэропорту Нью-Йорка задымился самолет, готовившийся к взлету. Лайнер должен был лететь в Вашингтон, среди его пассажиров находилась Хиллари Клинтон.
Экс-кандидат в президенты и супруга экс-президента США Хиллари Клинтон дала новое интервью, где высказалась в защиту Меган Маркл. Герцогиню продолжают травить в прессе, и Клинтон высказалась по поводу причин преследования.
Майкл Блумберг хорошо известен в мире как владелец одноименной информационно-аналитической компании и как бывший мэр Нью-Йорка. Теперь он готовится вступить в президентскую схватку на стороне демократов.
Хиллари Клинтон резвится. Опубликовала в Твиттере письмо от имени Джона Кеннеди, якобы адресованное Никите Хрущеву. При чем тут Трамп и новые выборы?
В районе Купчино деятели движения «Явь» изобразили граффити с новоиспеченным президентом США Дональдом Трампом и популярной певицей Мадонной. При этом изображение не связано с
Гонка за победу в президентских выборах завершена: кандидатура Дональда Трампа набрала 276 голосов в противовес 218 голосам за Хиллари Клинтон. Трамп стал 58-ым Президентом Соединённых Штатов. В
Высокую кухню можно без доли сомнений причислить к виду искусства. Все эти краски, текстуры и переходы — профессиональный повар, как и художник, творит красоту, выражая себя. Почётный гость
Сенатор Хиллари Клинтон, супруга экс-президента США, выступила вчера с сенсационным призывом снизить максимальную разрешенную скорость на территории страны до 55 миль/час (88,51 км,ч).