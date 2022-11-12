Хью Джекман

А россияне не обращают внимание.
Чтобы встретить свою любовь, нужно было выполнить одно условие.
Сотрудники студии Warner Bros. на платформе AI Face D-ID создали интерактивный трейлер фильма Reminiscence («Воспоминания»), который позволил любому зрителю стать героем ролика.
Поклонники восхитились, но не поддержали традицию.
Тысяча счастливчиков решит свои финансовые проблемы перед новогодними праздниками.
В привычно милой манере актер подразнил поклонников пикантными кадрами.
Актриса Деборра-Ли Фернесс предположила, как можно обидеть Элтона Джона.
Актеры продолжили свое многолетнее противостояние в рекламе.
Актер из Голливуда, известный своей ролью Дедпула, Райан Рейнольдс подключился к онлайн-конференции участников оригинального актерского состава фильма «Люди Икс», хотя его никто не звал.
Уж автору книги «Руководство по выживанию среди зомби»точно видней
После длительных переговоров и слухов об уходе из проекта Ченнинг Татум все-таки подписал контракт с киностудией 20th Century Fox, по условиям которого исполнит главную роль в «Гамбите» - спин-оффе
В кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРК «Гранд Каньон» зрители становятся участниками самых нашумевших блокбастеров при помощи инновационной технологии кинопоказа 4DX. Из всех существующих на
В Петербург приехал известный американский режиссер и хореограф Уоррен Карлайл. С сегодняшнего дня под его руководством в Театре музыкальной комедии проходят репетиции бродвейского мюзикла
6 февраля 2013 года в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК состоится эксклюзивная всероссийская премьера экранизации знаменитого романа Виктора Гюго «ОТВЕРЖЕННЫЕ», в формате IMAX.
21 ноября 2012 года в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК состоится всероссийская премьера нового семейного анимационного фильма DreamWorks Animation «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» в формате IMAX 3D, за
Кинопроект "Кино со Вкусом" при поддержке табачного бренда Parliament представляет премьерный показ фильма "Королевство полной луны". Ведущая вечера Екатерина
В прокате с 6 октября Чемпионами не рождаются, их собирают О фильме ЖИВАЯ СТАЛЬ – новый динамичный боевик студии DreamWorks SKG, разворачивающийся в недалеком будущем. Главный герой
Европа Плюс представляет новый фильм База Лурманна «Австралия» с Николь Кидман в главной роли. Сам автор картины признается, что после «Мулен Руж» и
Слово "престиж" обозначает эффект от фокуса, производимый на публику. Такой "престиж" - штука нематериальная - ее трудно выразить словами.
Начинающая журналистка Сондра Пронски (Скарлетт Йоханссон) приехала в Британию брать интервью у знаменитого кинорежиссера - да так и прокувыркалась с ним в постели, не задав ни единого вопроса.