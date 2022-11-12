Все новости / Хью Джекман

Хью Джекман

Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из франшизы «Люди Икс»
Актер из Голливуда, известный своей ролью Дедпула, Райан Рейнольдс подключился к онлайн-конференции участников оригинального актерского состава фильма «Люди Икс», хотя его никто не звал.  
29 июн 2020 17:14
Шоу-бизнес
Американский режиссер Уоррен Карлайл начал в Петербурге репетиции бродвейского мюзикла «Чаплин»
В Петербург приехал известный американский режиссер и хореограф Уоррен Карлайл. С сегодняшнего дня под его руководством в Театре музыкальной комедии проходят репетиции бродвейского мюзикла
29 июл 2013 11:40
Шоу-бизнес
Эксклюзивная премьера мировой киносенсации «Отверженные» в СИНЕМА ПАРК IMAX
6 февраля 2013 года в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК состоится эксклюзивная всероссийская премьера экранизации знаменитого романа Виктора Гюго «ОТВЕРЖЕННЫЕ», в формате IMAX.
30 янв 2013 15:15
Шоу-бизнес
Всероссийская премьера анимационного фильма «Хранители снов» в формате IMAX 3D в СИНЕМА ПАРК DeLUXE
21 ноября 2012 года в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК состоится всероссийская премьера нового семейного анимационного фильма DreamWorks Animation «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» в формате IMAX 3D, за
21 ноя 2012 10:30
Эксклюзив
Последние новости
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес