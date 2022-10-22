Киану Ривз

От Натальи Орейро до Брэда Питта: 5 звезд, которые публично признавались в любви к России

Приятно, когда твою страну любят иностранцы. У России для этого есть основания – богатая культура и радушные люди. Многие знаменитости из других стран не скрывают своих искренних чувств к нашей Родине и приезжают сюда даже без особенных поводов. Перед вами 5 «звезд», публично признавшихся в любви к России.