Ранние признаки старения им ни по чем.
Звезда кинофраншизы «Матрица» получил главную роль в картине о серийном убийце Генри Холмсе.
Звезда «Матрицы» сделал возлюбленной предложение.
Мировая премьера четвертой части фильма «Джон Уик» состоится 24 марта 2023 года. Новую дату объявила медиакомпания Lionsgate.
Прошлое и настоящее во вселенной фильма «Матрица: Воскрешение» совместили в новом захватывающем тизере. Ролик под заголовком «Дежавю» опубликован в официальном Twitter-аккаунте киноленты 1 декабря.
Компания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер анимационного фильма «Суперпитомцы» (DC League of Super-Pets), повествующий о «супергеройских» домашних питомцах с уникальными способностями.
После долгого перерыва зрители вновь смогут соприкоснуться с киновселенной «Матрицы».
Четвертая «Матрица» обзавелась первым трейлером, который уже бьет рекорды по просмотрам – за сутки его оценили свыше 25 миллионов пользователей.
Звезда Голливуда Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации комикса BRZRKR, автором которого является сам актер.
С 18 марта в мировых кинотеатрах стартовал показ американского боевика «Никто», снятого российским режиссером Ильей Найшуллером.
Некоторые пользователи настолько вдохновились игрой Cyberpunk 2077, что начали создавать собственные видео по ее мотивам. Так, один из наиболее удачных выпустил ютубер Билли Краммер.
Актер развлекся в России так, что эмоций хватило на несколько лет.
Актер признался, что мечтал сыграть Росомаху, но теперь согласен на роль нового супергероя.
Шоумен опубликовал архивные снимки из 90-х.
Актер арендовал гоночный трек, чтобы порадовать себя и близких.
Смотрелась она великолепно
Приятно, когда твою страну любят иностранцы. У России для этого есть основания – богатая культура и радушные люди. Многие знаменитости из других стран не скрывают своих искренних чувств к нашей Родине и приезжают сюда даже без особенных поводов. Перед вами 5 «звезд», публично признавшихся в любви к России.
Актер-холостяк решился на серьезный шаг: его избранницей для семейной жизни стала Александра Грант.
Джоан Д. Виндж 47 ронинов Кинопремьера мирового масштаба с КИАНУ РИВЗОМ в главной роли! Роман, написанный по самой знаменитой японской легенде! по сценарию КРИСА МОРГАНА и ХУССЕЙНА
В канун знаменитых питерских белых ночей — с 31 мая по 6 июня — в кинотеатре «Галерея» пройдет фестиваль Недели Горячего Кино — подборка латиноамериканских фильмов,