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Киану Ривз

Шоу-бизнес
«Дежавю»: вышел новый трейлер «Матрицы» с кадрами из прошлых фильмов
Прошлое и настоящее во вселенной фильма «Матрица: Воскрешение» совместили в новом захватывающем тизере. Ролик под заголовком «Дежавю» опубликован в официальном Twitter-аккаунте киноленты 1 декабря.  
02 дек 2021 09:08
Шоу-бизнес
Вышел первый трейлер мультфильма «Суперпитомцы» о домашних животных героев DC
Компания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер анимационного фильма «Суперпитомцы» (DC League of Super-Pets), повествующий о «супергеройских» домашних питомцах с уникальными способностями.  
24 ноя 2021 10:37
Шоу-бизнес
От Натальи Орейро до Брэда Питта: 5 звезд, которые публично признавались в любви к России
Приятно, когда твою страну любят иностранцы. У России для этого есть основания – богатая культура и радушные люди. Многие знаменитости из других стран не скрывают своих искренних чувств к нашей Родине и приезжают сюда даже без особенных поводов. Перед вами 5 «звезд», публично признавшихся в любви к России.
12 дек 2019 15:16
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