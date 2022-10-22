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Александра Грант

Общество
Госзаказ Калининского района на школьное питание мог оказаться в руках коррупционеров
Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу аннулировало итоги сразу шести тендеров на ремонт зданий, на общую сумму порядка 120 миллионов рублей.
10 фев 2022 17:21
Политика
Мишустин высоко оценил вклад РНФ в развитие научного потенциала России
Российский научный фонд, созданный в 2013 году по инициативе президента Владимира Путина, играет важную роль в системной работе государства и помогает готовить качественные кадры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором РНФ Александром Хлуновым, передает ТАСС.
05 янв 2022 17:52
Город
В рамках фестиваля живого кино «Кинолес» пройдет Кинопрактикум
С 24 апреля по 26 июня в рамках фестиваля живого кино Кинолес проходит Кинопрактикум – серия открытых мастер-классов от преподавателей ведущих киношкол России по кинопроизводству. Участие бесплатное, но гостям необходимо заполнить форму регистрации.
07 июн 2021 12:01
Город
Сын Виктора Цоя требует привлечь депутата Федорова к уголовной ответственности за клевету
Александр Цой, сын известного рок-музыканта Виктора Цоя, подал в СК РФ заявление с просьбой привлечь депутата Государственной Думы Евгения Федорова к уголовной ответственности за клевету в связи с
25 апр 2014 09:54
Эксклюзив
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