Александра Грант

Петербург втрое увеличил число 100-балльников по математике.
Деньги пойдут на фестивали, конкурсы и культурные проекты.
У станции метро «Петроградская» в Санкт-Петербурге находится несколько театров, в том числе аеатр «Русская антреприза» им. Андрея Миронова.
Городская администрация примет решение о выделении одного миллиона рублей на реализацию отдельного проекта.
У персонажа было несколько возможных прототипов.
Олег Махматов подтвердил, что он лучший в своем деле.
Фигуристка тоже занялась ледовыми спектаклями.
Звезда «Матрицы» сделал возлюбленной предложение.