Александра Грант

Участники убийства спецназовца Белянкина в Подмосковье получили от пяти до 20 лет колонии

Девять обвиняемых по делу об убийстве бывшего спецназовца Главного разведывательного управления Никиты Белянкина получили сроки от пяти до 20 лет.