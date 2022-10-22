Ранние признаки старения им ни по чем.
Звезда «Матрицы» сделал возлюбленной предложение.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу аннулировало итоги сразу шести тендеров на ремонт зданий, на общую сумму порядка 120 миллионов рублей.
Российский научный фонд, созданный в 2013 году по инициативе президента Владимира Путина, играет важную роль в системной работе государства и помогает готовить качественные кадры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором РНФ Александром Хлуновым, передает ТАСС.
Девять обвиняемых по делу об убийстве бывшего спецназовца Главного разведывательного управления Никиты Белянкина получили сроки от пяти до 20 лет.
Власти Петербурга все-таки решили ввести QR-коды для посещения общественных мест с ноября.
С 24 апреля по 26 июня в рамках фестиваля живого кино Кинолес проходит Кинопрактикум – серия открытых мастер-классов от преподавателей ведущих киношкол России по кинопроизводству. Участие бесплатное, но гостям необходимо заполнить форму регистрации.
Исследование ВЦИОМ показало, как разделились предпочтения россиян в этом году.
Смотрелась она великолепно
Актер-холостяк решился на серьезный шаг: его избранницей для семейной жизни стала Александра Грант.
Сегодня будет завершена первая смена молодёжного форума «Всмысле». Вскоре участники подведут итоги своего краткого, но плодотворного обучения. Образовательное мероприятие открылось 29
Директор уникального музея народного искусства "Дом со львом" (с. Поповка, Хвалынский р-н, Саратовская обл.) Юлия Терехова расскажет об истории необычной экспозиции на встрече в
7, 12, 19, 26, 29 июня Начало променад-концертов в 20.00 С 19.30 до 22.00 для слушателей променад-концертов открыта Звонница Смольного собора С приходом белых ночей Санкт-Петербург
24 мая на фестивале reMusik вновь несколько интересных событий: в 11 часов в консерватории швейцарский композитор Вильям Бланк расскажет о своем творчестве и даст мастер-класс; в 14 часов на Студии
Экскурсии проводятся по воскресеньям в 15.00. Продолжительность 2 часа. Автор и ведущая: Валерия Васильева (фортепиано). 4 мая Пять новелл о любви. А.Алябьев и
Александр Цой, сын известного рок-музыканта Виктора Цоя, подал в СК РФ заявление с просьбой привлечь депутата Государственной Думы Евгения Федорова к уголовной ответственности за клевету в связи с
Сын Виктора Цоя Александр намерен подать в суд на депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Федорова, который заявил, что лидер группы «Кино» получал гранты от ЦРУ. А
В Манеже Первого Кадетского корпуса завершился первый сезон Официальной Санкт-Петербургской Недели Моды. Единственный профессиональный подиум северной столицы представил весь спектр представителей
В Манеже Первого Кадетского корпуса завершился четвертый день Официальной Санкт-Петербургской Недели Моды. На заключительном дне сезона свои коллекции представили: петербургский бренд
Уникальная экспозиция из личной коллекции Александра Васильева Выставочный зал Парадного корпуса РОСФОТО 18.03.2014 - 20.04.2014 Новая выставка фотографий из коллекции историка моды