Культурный бум в Петербурге: губернатор выделил 1,5 млрд на яркие события 2026 года

Опубликовано: 17 апреля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Культурный бум в Петербурге: губернатор выделил 1,5 млрд на яркие события 2026 года
Культурный бум в Петербурге: губернатор выделил 1,5 млрд на яркие события 2026 года
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Деньги пойдут на фестивали, конкурсы и культурные проекты.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, утвердил постановление о выделении примерно 1,5 млрд рублей на культурные мероприятия в городе в 2026 году.

Средства предназначены для фестивалей, конкурсов и проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями.

По информации пресс-службы администрации, субсидии будут распределены по итогам конкурса.

Как отметили в Смольном, эти гранты позволят в 2026 году организовать для петербуржцев и гостей города крупные события в сфере культуры и искусства.

Они способствуют развитию профессионального творчества, поддержке разнообразия культурной деятельности в Санкт-Петербурге, а также популяризации традиций и успехов петербургской и российской культуры.

Некоторые из ранее поддержанных проектов уже превратились в ежегодные традиции, формирующие культурный календарь города.

Автор:
Юлия Аликова
