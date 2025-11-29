Городовой / Город / Не больницам, а разработчикам: Петербург направляет субсидии на развитие медицинских технологий
Не больницам, а разработчикам: Петербург направляет субсидии на развитие медицинских технологий

Опубликовано: 29 ноября 2025 17:54
Городская администрация примет решение о выделении одного миллиона рублей на реализацию отдельного проекта.

Петербургские научные и образовательные организации смогут рассчитывать на государственную поддержку для развития медицинских технологий и подготовки специалистов. Как официально объявили в администрации города, утверждены новые правила предоставления субсидий и грантов на научную деятельность, связанную с медициной, на 2025 год.

В конкурсе смогут участвовать организации, реализующие разработки и обучение кадров для системы здравоохранения. Предусмотрены следующие суммы:

  • на один проект будет выделяться до 1 миллиона рублей;
  • общий объём ассигнований на весь конкурс составит 14 миллионов рублей.

Отбор организаций для поддержки проведут в конкурсном режиме. Главной целью данной инициативы обозначено развитие отечественных медицинских технологий. Проект реализуется в соответствии с Концепцией научно-технологического развития Санкт-Петербурга.

Глава города Александр Беглов подписал соответствующий документ в начале текущей недели. Как подчеркивают городские власти, субсидии предназначены для покрытия части затрат на перспективные исследования, имеющие значение для российского здравоохранения. Победители конкурса смогут вложить полученные средства в реализацию собственных проектов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
