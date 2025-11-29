Не больницам, а разработчикам: Петербург направляет субсидии на развитие медицинских технологий

Петербургские научные и образовательные организации смогут рассчитывать на государственную поддержку для развития медицинских технологий и подготовки специалистов. Как официально объявили в администрации города, утверждены новые правила предоставления субсидий и грантов на научную деятельность, связанную с медициной, на 2025 год.
В конкурсе смогут участвовать организации, реализующие разработки и обучение кадров для системы здравоохранения. Предусмотрены следующие суммы:
- на один проект будет выделяться до 1 миллиона рублей;
- общий объём ассигнований на весь конкурс составит 14 миллионов рублей.
Отбор организаций для поддержки проведут в конкурсном режиме. Главной целью данной инициативы обозначено развитие отечественных медицинских технологий. Проект реализуется в соответствии с Концепцией научно-технологического развития Санкт-Петербурга.
Глава города Александр Беглов подписал соответствующий документ в начале текущей недели. Как подчеркивают городские власти, субсидии предназначены для покрытия части затрат на перспективные исследования, имеющие значение для российского здравоохранения. Победители конкурса смогут вложить полученные средства в реализацию собственных проектов.