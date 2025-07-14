Стал лучшим в России: за что таксист из Ленобласти получил в подарок машину

Олег Махматов подтвердил, что он лучший в своем деле.

Олег Махматов из Ленинградской области подтвердил свой статус лучшего водителя такси в России.

Накануне в Кирове прошел VII Всероссийский конкурс профессионального мастерства, где петербургский таксист занял первое место уже во второй раз за свою карьеру.

Конкурс не для слабонервных: что проверяли у водителей

Этот конкурс — не просто соревнование на скорость, а настоящее испытание успеха. В нем приняли участие победители региональных этапов из разных регионов страны.

В 2025 году в финале встретились 30 лучших водителей.

Участники прошли три основных этапа: проверка теоретических знаний правил дорожного движения, тесты по истории и культуре своего региона, а также практические задания.

Опыт и эффективность на высоте

Олег Махматов — не новичок в этой сфере. Он работает в такси с 2018-го. Победитель также имеет образование санитарного врача.

Его опыт и знания помогли установить рекорд на перспективном этапе в Санкт-Петербурге, набрав 96 баллов из 120 — это лучший результат среди всех участников.

Что получил победитель

За победу Олег получил не только почетное звание, но и ценные призы: автомобиль Лада Гранта от правительства Кировской области и денежный приз в 150 тысяч рублей.

Второе и третье места заняли водители Тульской и Свердловской областей соответственно, пишет 47 канал.

Конкурс как способ узнать Россию и улучшить сервис

Стоит отметить, что конкурс развивается и становится все более престижным. Помимо профессиональных испытаний, участники готовят творческие презентации о своих родных края.

Организаторы и гости мероприятия отмечают, что такие мероприятия направлены на повышение качества услуг и развитие отрасли в целом.

Рост рынка такси в Петербурге и Ленобласти

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как отмечает Олег, в последние годы заметно выросло количество легальных такси — на 13%, что говорит о растущем спросе.

Однако в последнее время власти Петербурга взялись за эту сферу и решили навести там порядок. В частности, предполагалось отказаться от иностранцев, которые часто работают в такси.

Все же от этой идеи отказались и спикер городского парламента Александр Бельский объяснил почему.

Он считает, что это может привести к коллапсу, ведь тогда некому будет работать в этой сфере, и Петербург станет «пылесосом» для рабочих сил из соседних регионов.

Все это может отрицательно сказаться на сельском хозяйстве, так как «все пойдут в такси». Однако, как показывает практика, даже преподаватели совмещают основную работу и возможность подзаработать в такси.