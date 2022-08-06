Королева Матильда

У окошка с платочком своих принцев девушки не ждали.
Королеве Маргрете II порой непросто приходилось со своенравным мужем.
Наблюдательная публика заметила интересную особенность.
Когда мы смотрим на знаменитых людей, мы иногда забываем, что они не сверхлюди и тоже когда-то были детьми. Через детские фотографии можно получить представление о том, как они жили и росли, прежде чем попасть на красную дорожку. Какие же они все милые, когда были совсем маленькими!
8 октября в 19.00 в Малом зале Филармонии состоится концерт Заслуженной артистки России, Галины Сидоренко и Лауреата международных конкурсов Андрея Ивановича. Известные, солирующие музыканты