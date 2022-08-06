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Королева Матильда

Шоу-бизнес
Трогательное зрелище: 13 голливудских звезд на детских фото
Когда мы смотрим на знаменитых людей, мы иногда забываем, что они не сверхлюди и тоже когда-то были  детьми. Через детские фотографии можно получить представление о том, как они жили и росли, прежде чем попасть на красную дорожку. Какие же они все милые, когда были совсем маленькими!
16 янв 2020 11:53
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