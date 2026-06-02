Урожай кабачков побьет рекорды: срочно удалите такие листья — замучаетесь пристраивать плоды

Опубликовано: 2 июня 2026 19:15
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Как вырастить небывалый урожай кабачков

Кабачки являются одной из наиболее востребованных огородных культур. Они ценятся за многообразие сортов, неприхотливость в уходе и широкие кулинарные возможности. Несмотря на относительную простоту культивирования, они требуют определенного внимания.

Агроном Ксения Давыдова рассказала для чего нужна процедура удаления нижних листьев растения.

Польза процедуры

Во-первых, нижние листья склонны к быстрому увяданию и при контакте с почвой могут стать источником распространения гнилостных инфекций на все растение. Во-вторых, пожелтевшие листья продолжают потреблять питательные вещества, тем самым снижая их доступность для формирования плодов.

Как осуществляется обрезка

Давыдова подчеркнула, что обрезку следует выполнять исключительно острым инструментом, таким как ножницы или секатор. Категорически не рекомендуется отламывать листья вручную.

Важно оставлять небольшие пеньки, чтобы снизить риск развития грибковых и гнилостных заболеваний. Кроме того, не рекомендуется удалять большое количество листьев за один раз во избежание нанесения вреда растению.

Ранее мы рассказали, как быстро подвязать томаты в теплице.

