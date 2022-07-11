ДискотЭка с Ace of Base

17 ноября 2007 года в СКК «Петербургский» на глазах 25 тысяч зрителей в пятый раз развернется легендарный РетроМегаДэнс ДискотЭка Радио Рекорд. Культовый праздник музыки 90-х, каждый год собирает тех для кого жвачка «Турбо», спирт «Рояль» и фильмы с Брюсом Ли не пустые звуки. РетроМегаДэнс ДискотЭка Радио Рекорд – это уникальный шанс окунуться в сказочную атмосферу юности, увидеть кумиров детства, встретить старых друзей.