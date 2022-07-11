Артистка стремится к еще большему комфорту.
Артистка призналась, что не спешит ругать наследника за шумные вечеринки, памятуя о своей бурной молодости.
Поп-король удивил признанием на шоу «Маска».
Певица заинтриговала поклонников скорым выходом нового клипа.
Артистка показала отличную физическую форму.
Известная певица решила прибегнуть к услугам эстетической косметологии и увеличила губы.
20 декабря Ледовый дворец Санкт-Петербурга был заполнен до предела. Десятый, юбилейный, фестиваль ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM вновь собрал культовых артистов 70-х, 80-х и 90-х на одной сцене! Серьезный
Нескучный понедельник в Lucianno! 23.12 Вспоминает хиты 70-80- х и самый зажигательный репертуар для любителей караоке. Сложно не пуститься в пляс, когда звучат зажигательные хиты ABBA,
10 октября Елена Кукарская приглашает Вас в ресторан "Stakan" на презентацию нового альбома под названием "Королев", а так же отметить её самый необычный День
ЛАДА ДЭНС: Регги в ночи, ты потанцуй со мной! MusicBar11 и José Cuervo представляют: 23 апреля – живое вокально-танцевальное шоу в исполнении самой элегантной и зажигательной
Клубный ресторан «ЛенConcert» представляет: 23 апреля, Выступление Лады Дэнс. Имя Лады Дэнс звучит в отечественном шоу-бизнесе уже более пятнадцати лет. Она прошла творческий
D-скач 90-х радио DFM в разгар весны зажжет в Питере! 23 апреля в Санкт-Петербурге на гигантской площадке Ледового Дворца состоится масштабный фестиваль радио DFM - D-скач 90-х! Масштабный фест радио
Кафетерий "CCCP" признан лучшим afterparty клубом по версии Night Life Awards 2004. Кафетерий "СССР" является одним из самых модных и респектабельных мест города. В
20 февраля 2008 г. в БКЗ «Октябрьский» состоится Юбилейный концерт С.Петербургского композитора Сергея Касторского,автора более 500 песен,многие из которых стали хитами, удостоенными
27 октября в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга состоялся первый в России концерт «Вечеринка Ретро FM» «Стадионная» версия популярного еженедельного клубного проекта
27 октября, Ледовый Дворец Менее двух недель остается до концерта «Вечеринка Ретро FM»… Это будет «стадионная» версия популярного еженедельного проекта «Вечеринка Ретро FM» – большой
17 ноября 2007 года в СКК «Петербургский» на глазах 25 тысяч зрителей в пятый раз развернется легендарный РетроМегаДэнс ДискотЭка Радио Рекорд. Культовый праздник музыки 90-х, каждый год собирает тех для кого жвачка «Турбо», спирт «Рояль» и фильмы с Брюсом Ли не пустые звуки. РетроМегаДэнс ДискотЭка Радио Рекорд – это уникальный шанс окунуться в сказочную атмосферу юности, увидеть кумиров детства, встретить старых друзей.
Авторы головокружительно популярных попсовых хитов, изначальной целью которых было надо этой же попсой посмеяться, последнее время стали проявлять больше политической активности, чем музыкальной. Вернее, их политическая активность несколько мешала их же процветанию на волнах всяческих эфиров. Язвя во внутренне
В этот вечер интерьер ресторана преобразится в стиле IMPERIA - бархатные драпировки на стенах, бархатные подушки на диванах, модели в шелковых корсетах и бархатных юбках - все будет отражать утонченность и бархатную мягкость, присущие IMPERIA. Гостям будут предложены новые коктейльные шедевры от IMPERIA: черные/красные коктейли в стиле Shatush со свежей малиной и черной смородиной.
Первые шаги, первые слова, первое понимание и осмысление, приносящее радость. Если использовать специальную формулу, то год жизни клуба равен 7 годам человеческой. Первая любовь, первые признания. Любовь с первого взгляда. Искренность слов и шептание: «Центральная Станция» любит Вас».