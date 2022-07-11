Все новости / Лада Дэнс

Лада Дэнс

Шоу-бизнес
ДискотЭка с Ace of Base
17 ноября 2007 года в СКК «Петербургский» на глазах 25 тысяч зрителей в пятый раз развернется легендарный РетроМегаДэнс ДискотЭка Радио Рекорд. Культовый праздник музыки 90-х, каждый год собирает тех для кого жвачка «Турбо», спирт «Рояль» и фильмы с Брюсом Ли не пустые звуки. РетроМегаДэнс ДискотЭка Радио Рекорд – это уникальный шанс окунуться в сказочную атмосферу юности, увидеть кумиров детства, встретить старых друзей.
04 окт 2007 12:50
Шоу-бизнес
"Ляпис трубецкой" в "Майне!"
Авторы головокружительно популярных попсовых хитов, изначальной целью которых было надо этой же попсой посмеяться, последнее время стали проявлять больше политической активности, чем музыкальной. Вернее, их политическая активность несколько мешала их же процветанию на волнах всяческих эфиров. Язвя во внутренне
18 июн 2007 16:33
Шоу-бизнес
Открытия нового ресторана SHATUSH в Санкт-Петербурге
В этот вечер интерьер ресторана преобразится в стиле IMPERIA - бархатные драпировки на стенах, бархатные подушки на диванах, модели в шелковых корсетах и бархатных юбках - все будет отражать утонченность и бархатную мягкость, присущие IMPERIA. Гостям будут предложены новые коктейльные шедевры от IMPERIA: черные/красные коктейли в стиле Shatush со свежей малиной и черной смородиной.
27 апр 2007 11:44
Шоу-бизнес
Новый год для Центральной Станции
Первые шаги, первые слова, первое понимание и осмысление, приносящее радость. Если использовать специальную формулу, то год жизни клуба равен 7 годам человеческой. Первая любовь, первые признания. Любовь с первого взгляда. Искренность слов и шептание: «Центральная Станция» любит Вас».
14 дек 2006 15:09
Эксклюзив
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