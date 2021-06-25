Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что одобрение российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза сейчас под угрозой, заявил он в ходе выступления после саммита ЕС. Его цитирует агентство ANSA.
Новое правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге. Торжественную церемонию с участием президента транслировали в субботу на официальном сайте президентского Квиринальского дворца.
Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом начала летний сезон с мирового рекорда. На турнире из серии «Супер «Гран-при» ИААФ» в Лозанне она преодолела планку высотой 4 метра 93 сантиметра.