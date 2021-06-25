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Марио Драги

Общество
Премьер Италии допустил, что «Спутник V» не получит одобрения в Европе
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что одобрение российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза сейчас под угрозой, заявил он в ходе выступления после саммита ЕС. Его цитирует агентство ANSA.  
25 июн 2021 19:29
Политика
Новое правительство Италии во главе с Драги принесло присягу
Новое правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге. Торжественную церемонию с участием президента транслировали в субботу на официальном сайте президентского Квиринальского дворца.  
15 фев 2021 21:07
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