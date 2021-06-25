Премьер Италии допустил, что «Спутник V» не получит одобрения в Европе

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что одобрение российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза сейчас под угрозой, заявил он в ходе выступления после саммита ЕС. Его цитирует агентство ANSA.