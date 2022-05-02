Все новости / Мария Машкова

Мария Машкова

Шоу-бизнес
Кино про бизнес: 10 фильмов, которые стоит посмотреть
Более или менее осязаемый бизнес появился в новой России в 1991-м, а два года спустя первый российский киношный предприниматель Фома открыл свой первый бизнес-проект - платный туалет. "ПП" составил десятку лучших, на наш взгляд, фильмов о бизнесе - всех времен и народов, включая российск
23 авг 2005 12:59
Эксклюзив
Последние новости
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес