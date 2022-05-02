Актриса с семьей давно уже проживает в Америке.
Журналист считает такое требование абсурдным.
Мария Машкова с семьей проживает сейчас в США.
Представительница актерской династии переехала на ПМЖ в Америку
На телеканал ТНТ возвращается сериал «Света с того света». Опубликован трейлер второго сезона проекта. Стартует он 15 июня – спустя три года после выхода второго сезона.
Во время чувственной фотосессии 35-летняя актриса показала стройные ноги.
Режиссеру пришлось переделать сценарий ради детей актрисы.
Мария Машкова призналась, что невероятно гордится талантом Елены Шевченко.
Артистка рассказала, как смогла пересечь границу.
В последнее время это уже четвертая или пятая жертва среди известных актеров
Известные актрисы предлагают поучаствовать в благотворительном конкурсе.
Встреча прошла очень тепло
14 марта режиссер Юрий Быков закончил съемки одной из шести новелл новогодней комедии «Ёлки 1914», продолжения самой успешной российской франшизы. Новелла, в основу которой лег
«Уйти нельзя остаться» - это интеллектуальная комедия по пьесе непревзойденного знатока человеческой психологии Вуди Аллена. Спектакль «Уйти нельзя остаться» -
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «DYADYA VANYA» На сцене ВЫБОРГСКОГО ДК ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА ! Закрытый спец-показ 23 февраля «Война –
Сегодня 23 сентября 2010 года «Продюсерская фирма Игоря Толстунова» (ПРОФИТ) и кинопрокатная группа «Наше кино» представят художественный фильм «Про любоff». Жанр: современный роман нравов
Продюсеры: Сэм Клебанов (Швеция/Россия), Анна Качко (Россия) Сопродюсеры: Петер Хильтунен (Швеция), Александр Сизов (Россия) Режиссер: Андерс Банке (Швеция) Авторы сценария: Сэм Клебанов
Более или менее осязаемый бизнес появился в новой России в 1991-м, а два года спустя первый российский киношный предприниматель Фома открыл свой первый бизнес-проект - платный туалет. "ПП" составил десятку лучших, на наш взгляд, фильмов о бизнесе - всех времен и народов, включая российск