Мария Машкова

Кино про бизнес: 10 фильмов, которые стоит посмотреть

Более или менее осязаемый бизнес появился в новой России в 1991-м, а два года спустя первый российский киношный предприниматель Фома открыл свой первый бизнес-проект - платный туалет. "ПП" составил десятку лучших, на наш взгляд, фильмов о бизнесе - всех времен и народов, включая российск