«Изучил знаменитый «Аполлон-13»: как создавались книги, по которым сняли знаменитые фильмы

Книга Уинстона Грума получила признание после экранизации его истории.

Многим хорошо знаком образ Форреста Гампа из культового фильма 1994 года с Томом Хэнксом.

Но оригинальная книга Уинстона Грума — это совсем другая история.

Если в фильме Гамп кажется добрым, наивным и трогательным, то в книге он куда сложнее, а финал весьма неожиданный. И многие книги отличаются от своих копий на экране.

«Форрест Гамп», Уинстон Грум

Эксперты сети книжных магазинов «Буквоед» рассказали «Городовому» о том, как фильмы меняют отношение читателей к книгам и наоборот.

«Фильм стал легендой: 6 «Оскаров», цитаты, вошедшие в поп-культуру, и миллионы зрителей, которые до сих пор пересматривают эту трогательную историю. Но мало кто знает, что книга Уинстона Грума, вышедшая в 1986 году, сначала не вызвала ажиотажа. Критики называли её неуклюжей, а тираж едва превысил 10 тысяч экземпляров. Все изменилось после выхода фильма: продажи романа взлетели до миллиона копий», — отмечают эксперты.

«Марсианин», Энди Вейера

Фильм с Мэттом Дэймоном в главной роли собрал 630 миллионов долларов в прокате и был удостоен престижной награды «Золотой глобус».

А роман вышел в свет на четыре года раньше, причем частями.

«Особенность книги заключается в ее удивительной достоверности: автор Энди Вейер тщательно изучил реальные космические миссии, особенно знаменитый «Аполлон-13». Прежде чем стать бестселлером, роман три года публиковался по главам на личном сайте автора, где любой желающий мог следить за марсианскими злоключениями Уотни. Именно этот формат позволил Вейеру создать невероятно детализированную историю выживания. Только в книжной версии в полной мере раскрываются точные расчеты, остроумные инженерные решения и фирменный юмор главного героя», — говорят эксперты.

«Первому игроку приготовиться», Эрнест Клайн

Фантастический цикл Эрнеста Клайна «Игроку приготовиться» переносит читателей в виртуальный мир.

А главный приз — несметные богатства и власть над цифровой вселенной — достанется тому, кто сможет разгадать все зашифрованные отсылки к поп-культуре.