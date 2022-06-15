Стрим-сервис AppleTV+ показал трейлер своих ближайших премьер

В рамках парада новинок корпорация Apple показала не только новую модель айфона, но и провела презентацию своего потокового сервиса. В видео показаны моменты как из уже вышедших сериалов «Истории Лизи», «Мистера Кормана», «В ритме жизни» и вторых сезонов «Видеть» и «Теда Лассо», так и новые проекты.