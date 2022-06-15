После ковида за здоровьем «Форреста Гампа» пристально следят поклонники.
Любящие супруги не знают, в чем секрет их счастья.
Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер фильма о жизни и творческой карьере короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Роль легенарного музыканта исполнит Остин Батлер («Однажды в Голливуде»).
В Сети опубликован дебютный трейлер фильма «Элвис».
Звезда Голливуда может похвастаться ценным родством
Кинорежиссер Баз Лурман опубликовал первый фрагмент из своего фильма об Элвисе Пресли.
Стриминговый сервис Apple TV+ показал первый трейлер научно-фантастической ленты «Финч», главную роль в фильме исполнил актер Том Хэнкс.
В рамках парада новинок корпорация Apple показала не только новую модель айфона, но и провела презентацию своего потокового сервиса. В видео показаны моменты как из уже вышедших сериалов «Истории Лизи», «Мистера Кормана», «В ритме жизни» и вторых сезонов «Видеть» и «Теда Лассо», так и новые проекты.
Сервис Peacock показал трейлер экранизации романа Дэна Брауна «Утраченный символ», а также стала известная дата премьеры. На стриминге телевизионную адаптацию знаменитых приключений начнут транслировать с 16 сентября.
Компания Disney выпустила трейлер перезапуска «Тернера и Хуча», который расскажет о приключениях сыщика со своим псом.
На YouTube вышел трейлер фильма «Как это закончится».
В сети опубликован трейлер фильма «Форрест Гамп». Драму снял режиссер Роберт Земекис. Фильм поставлен по одноименному роману Уинстона Грума (1986). Картина вышла на больших экранах в 1994 году.
Стриминговый сервис Peacock показал дебютный трейлер сериала «Утраченный символ», снятого по третьей книге Дэна Брауна. Ролик доступе на YouTube.
Netflix объявил о выходе 10 февраля приключенческого вестерна «Новости со всех концов света» с Томом Хэнксом.
Композитор Адам Шлезингер скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
Александр Збруев обратился к медикам для постановки точного диагноза.
Иванна пополнила список голливудских знаменитостей с этим заболеванием
Жена британского артиста Идриса Эльбы рассказала, что заразилась от мужа коронавирусом, но ни о чем не жалеет.
Из-за нового вируса больницы оказались переполнены.
Жизнь артиста под угрозой