Все новости / Том Хэнкс

Том Хэнкс

Общество
Кинокомпания Warner Bros. представила трейлер фильма «Элвис» о короле рок-н-ролла Пресли
Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер фильма о жизни и творческой карьере короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Роль легенарного музыканта исполнит Остин Батлер («Однажды в Голливуде»).  
22 фев 2022 16:17
Шоу-бизнес
Стрим-сервис AppleTV+ показал трейлер своих ближайших премьер
В рамках парада новинок корпорация Apple показала не только новую модель айфона, но и провела презентацию своего потокового сервиса. В видео показаны моменты как из уже вышедших сериалов «Истории Лизи», «Мистера Кормана», «В ритме жизни» и вторых сезонов «Видеть» и «Теда Лассо», так и новые проекты.   
16 сен 2021 21:01
Шоу-бизнес
В Сети появился трейлер детективного сериала «Утраченный символ» по книге Дэна Брауна
Сервис Peacock показал трейлер экранизации романа Дэна Брауна «Утраченный символ», а также стала известная дата премьеры. На стриминге телевизионную адаптацию знаменитых приключений начнут транслировать с 16 сентября. 
27 авг 2021 20:54
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