Дома в холодильнике, а в «Пятерочке» на полке: оказывается, в магазинах неспроста хранят яйца в теплом помещении

Опубликовано: 1 сентября 2025 09:03
яйца в магазине
Фото: Городовой.ру

Разобрались в вопросе, который волнует многих.

Многие покупатели до сих пор удивляются: почему в супермаркетах куриные яйца чаще всего лежат не в холодильных витринах, а на обычных полках при комнатной температуре? Кажется, что так продукт должен портиться быстрее, но на самом деле всё строго регламентировано и не нарушает правил хранения.

Согласно стандарту СТБ 254-2004 «Яйца куриные пищевые. Технические условия», яйца делятся на два типа — диетические и столовые. Диетическими считаются те, чей срок годности не превышает 7 суток.

Их можно хранить при температуре от 0 °C до +20 °C, и для них не требуется обязательное охлаждение. Столовые яйца, которые составляют основную массу в продаже, хранятся дольше — до 25 суток при тех же условиях.

Более того, если их поместить в температуру от 0 °C до –2 °C, срок хранения может увеличиться до 120 дней, но это уже актуально для складов и распределительных центров, а не для торговых залов.

Почему же магазины предпочитают хранить яйца без холодильника? Во-первых, из-за удобства, отмечает AiF: так проще выкладывать товар и быстрее пополнять полки. Во-вторых, перепады температур влияют на целостность скорлупы.

Если яйца хранятся в холоде, а потом попадают в тёплое помещение, на них образуется конденсат, который может ускорить проникновение бактерий внутрь. Поэтому для обычной продажи гораздо безопаснее поддерживать стабильную температуру без резких перепадов.

Кроме того, современные магазины обязаны контролировать условия хранения. В торговых залах устанавливаются термометры, чтобы сотрудники и покупатели могли проверить, что температура действительно не превышает допустимые нормы.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
