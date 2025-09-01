Городовой / Город / Вторая жизнь Эрмитажа: где в Петербурге спрятаны все богатства музея
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Вторая жизнь Эрмитажа: где в Петербурге спрятаны все богатства музея

Опубликовано: 1 сентября 2025 08:01
Эрмитаж
Вторая жизнь Эрмитажа: где в Петербурге спрятаны все богатства музея
Global Look Press / Sergey Smirnov

Посещение «Старой Деревни» — это как попасть за кулисы одного из самых знаменитых музеев мира, увидеть то, что обычно скрыто от глаз, и узнать много нового.

Если вы думаете, что Эрмитаж — это только огромные залы Зимнего дворца в центре Петербурга, то «Старая Деревня» разрушает этот стереотип.

Этот особый музейный комплекс, построенный в начале XXI века, служит памятникам искусства пристанищем.

Филиал Эрмитажа больше похож на мастерскую с реставраторами и выставками, которых нет в главном зале музея.

Что интересного внутри

Исторические часы — от маленьких изящных будильников до мировых напольных моделей с замысловатыми механизмами, способными будить хозяина звонком и даже поджигать свечу.

Галерея костюма — это и наряды российских императоров, и платья знаменитых модельеров, и традиционные костюмы разных регионов.

Каретный зал — коронационные экипажи и сани, в том числе коронационный карета Петра Великого, украшенный резьбой и росписями, пишет Горбилет.

Палатку турецкого султана — подарок Екатерине Великой, собранную впервые после долгих лет хранения.

Коллекции западноевропейской живописи, оружия, мебели, предметов быта и антикварных артефактов.

Реставрационные мастерские — можно даже заглянуть, как работают специалисты, возвращающие утром красоту произведений искусства.

Экскурсии — главный способ увидеть все это

Главное правило — попасть в «Старую Деревню» можно только в составе экскурсии. Группы небольшие — максимум 15 человек, что позволяет внимательно слушать гида и рассматривать экспонаты.

Прогулка обычно длится около полутора часов. В это время рассказывают о самых ярких залах и местах филиала.

Где и как добраться

Расположен комплекс недалеко от метро «Старая Деревня» — буквально 600 метров пешком от выхода из метро. Адрес: Заусадебная улица, дом 37В. Рядом много автобусных и троллейбусных остановок.

Кто любит историю, искусство и атмосферу тайных музеев, точно не останется равнодушным. Здесь не просто хранят прошлое — его охраняют, ухаживают с любовью и уважением.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще