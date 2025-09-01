Вторая жизнь Эрмитажа: где в Петербурге спрятаны все богатства музея

Посещение «Старой Деревни» — это как попасть за кулисы одного из самых знаменитых музеев мира, увидеть то, что обычно скрыто от глаз, и узнать много нового.

Если вы думаете, что Эрмитаж — это только огромные залы Зимнего дворца в центре Петербурга, то «Старая Деревня» разрушает этот стереотип.

Этот особый музейный комплекс, построенный в начале XXI века, служит памятникам искусства пристанищем.

Филиал Эрмитажа больше похож на мастерскую с реставраторами и выставками, которых нет в главном зале музея.

Что интересного внутри

Исторические часы — от маленьких изящных будильников до мировых напольных моделей с замысловатыми механизмами, способными будить хозяина звонком и даже поджигать свечу.

Галерея костюма — это и наряды российских императоров, и платья знаменитых модельеров, и традиционные костюмы разных регионов.

Каретный зал — коронационные экипажи и сани, в том числе коронационный карета Петра Великого, украшенный резьбой и росписями, пишет Горбилет.

Палатку турецкого султана — подарок Екатерине Великой, собранную впервые после долгих лет хранения.

Коллекции западноевропейской живописи, оружия, мебели, предметов быта и антикварных артефактов.

Реставрационные мастерские — можно даже заглянуть, как работают специалисты, возвращающие утром красоту произведений искусства.

Экскурсии — главный способ увидеть все это

Главное правило — попасть в «Старую Деревню» можно только в составе экскурсии. Группы небольшие — максимум 15 человек, что позволяет внимательно слушать гида и рассматривать экспонаты.

Прогулка обычно длится около полутора часов. В это время рассказывают о самых ярких залах и местах филиала.

Где и как добраться

Расположен комплекс недалеко от метро «Старая Деревня» — буквально 600 метров пешком от выхода из метро. Адрес: Заусадебная улица, дом 37В. Рядом много автобусных и троллейбусных остановок.