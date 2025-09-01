Вторая жизнь Эрмитажа: где в Петербурге спрятаны все богатства музея

Если вы думаете, что Эрмитаж — это только огромные залы Зимнего дворца в центре Петербурга, то «Старая Деревня» разрушает этот стереотип.
Этот особый музейный комплекс, построенный в начале XXI века, служит памятникам искусства пристанищем.
Филиал Эрмитажа больше похож на мастерскую с реставраторами и выставками, которых нет в главном зале музея.
Что интересного внутри
Исторические часы — от маленьких изящных будильников до мировых напольных моделей с замысловатыми механизмами, способными будить хозяина звонком и даже поджигать свечу.
Галерея костюма — это и наряды российских императоров, и платья знаменитых модельеров, и традиционные костюмы разных регионов.
Каретный зал — коронационные экипажи и сани, в том числе коронационный карета Петра Великого, украшенный резьбой и росписями, пишет Горбилет.
Палатку турецкого султана — подарок Екатерине Великой, собранную впервые после долгих лет хранения.
Коллекции западноевропейской живописи, оружия, мебели, предметов быта и антикварных артефактов.
Реставрационные мастерские — можно даже заглянуть, как работают специалисты, возвращающие утром красоту произведений искусства.
Экскурсии — главный способ увидеть все это
Главное правило — попасть в «Старую Деревню» можно только в составе экскурсии. Группы небольшие — максимум 15 человек, что позволяет внимательно слушать гида и рассматривать экспонаты.
Прогулка обычно длится около полутора часов. В это время рассказывают о самых ярких залах и местах филиала.
Где и как добраться
Расположен комплекс недалеко от метро «Старая Деревня» — буквально 600 метров пешком от выхода из метро. Адрес: Заусадебная улица, дом 37В. Рядом много автобусных и троллейбусных остановок.
Кто любит историю, искусство и атмосферу тайных музеев, точно не останется равнодушным. Здесь не просто хранят прошлое — его охраняют, ухаживают с любовью и уважением.