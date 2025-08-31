Городовой / Общество / Никаких консерв и яиц: эти приметы соблюдают петербургские рыбаки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Никаких консерв и яиц: эти приметы соблюдают петербургские рыбаки

Опубликовано: 31 августа 2025 23:33
рыбаки
Никаких консерв и яиц: эти приметы соблюдают петербургские рыбаки
Фото: Городовой.ру

Поделился опытный тихий охотник.

Николай Кириллов, председатель Совета Питерского клуба рыбаков, в беседе с порталом «Городовой» рассказал о традициях и поверьях, которые до сих пор сопровождают увлечённых рыбалкой петербуржцев.

По его словам, ещё в 70-е годы среди рыбаков существовало убеждение: если первым встречным на рассвете оказывалась женщина, удачи на рыбалке ждать не стоит. «Тогда улицы Ленинграда были пустынными ночью, поэтому такая встреча казалась необычным и тревожным знаком», — поделился Кириллов.

Другим устойчивым запретом остаётся присутствие на рыбалке яиц и рыбных консервов — считается, что улова не будет. Есть и личные наблюдения: «Если с первого заброса сразу вытащил рыбу, дальше начинается непруха», — отметил собеседник.

При этом он подчеркнул, что реальное значение имеют погодные условия. Рыба резко реагирует на перепады давления: плотва, например, особенно хорошо клюёт в пасмурную погоду с лёгким снегопадом, а щука активизируется при переходе от низкого давления к стабильному высокому.

Кириллов отметил, что именно такие наблюдения и составляют основу подлинной рыбацкой практики, где традиции соседствуют с суевериями и проверенным опытом.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».