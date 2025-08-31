Никаких консерв и яиц: эти приметы соблюдают петербургские рыбаки

Николай Кириллов, председатель Совета Питерского клуба рыбаков, в беседе с порталом «Городовой» рассказал о традициях и поверьях, которые до сих пор сопровождают увлечённых рыбалкой петербуржцев.
По его словам, ещё в 70-е годы среди рыбаков существовало убеждение: если первым встречным на рассвете оказывалась женщина, удачи на рыбалке ждать не стоит. «Тогда улицы Ленинграда были пустынными ночью, поэтому такая встреча казалась необычным и тревожным знаком», — поделился Кириллов.
Другим устойчивым запретом остаётся присутствие на рыбалке яиц и рыбных консервов — считается, что улова не будет. Есть и личные наблюдения: «Если с первого заброса сразу вытащил рыбу, дальше начинается непруха», — отметил собеседник.
При этом он подчеркнул, что реальное значение имеют погодные условия. Рыба резко реагирует на перепады давления: плотва, например, особенно хорошо клюёт в пасмурную погоду с лёгким снегопадом, а щука активизируется при переходе от низкого давления к стабильному высокому.
Кириллов отметил, что именно такие наблюдения и составляют основу подлинной рыбацкой практики, где традиции соседствуют с суевериями и проверенным опытом.