Напоминание о страшной катастрофе: миллионы людей ежемесячно проходят мимо этого памятника на Большой Конюшенной

Опубликовано: 1 сентября 2025 00:01
фасад на ДЛТ
Напоминание о страшной катастрофе: миллионы людей ежемесячно проходят мимо этого памятника на Большой Конюшенной
Фото: Городовой.ру

Фасад ДЛТ не так прост.

На фасаде здания ДЛТ на углу Большой Конюшенной скрыта крошечная историческая надпись «Наводне7Нояб1824».

Её почти невозможно заметить — выбита неглубоко, без краски, на уровне глаз прохожих.

Она напоминает о крупнейшем наводнении Петербурга, случившемся 7 ноября (19-го по новому стилю) 1824 года, когда вода поднялась на 4,21 м, погибли около 200 человек, а ущерб городу был колоссальным.

Надпись находится по адресу: Большая Конюшенная, 23 (левый угол здания), координаты 59.937622, 30.322809. Когда именно её нанесли и кем — неизвестно, но она стала редким «живым» следом трагедии, мимо которого многие годами проходили, не поднимая взгляд.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
