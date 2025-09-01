Напоминание о страшной катастрофе: миллионы людей ежемесячно проходят мимо этого памятника на Большой Конюшенной

На фасаде здания ДЛТ на углу Большой Конюшенной скрыта крошечная историческая надпись «Наводне7Нояб1824».
Её почти невозможно заметить — выбита неглубоко, без краски, на уровне глаз прохожих.
Она напоминает о крупнейшем наводнении Петербурга, случившемся 7 ноября (19-го по новому стилю) 1824 года, когда вода поднялась на 4,21 м, погибли около 200 человек, а ущерб городу был колоссальным.
Надпись находится по адресу: Большая Конюшенная, 23 (левый угол здания), координаты 59.937622, 30.322809. Когда именно её нанесли и кем — неизвестно, но она стала редким «живым» следом трагедии, мимо которого многие годами проходили, не поднимая взгляд.