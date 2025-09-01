Напоминание о страшной катастрофе: миллионы людей ежемесячно проходят мимо этого памятника на Большой Конюшенной

Новости по теме

От чуда техники до трагедии на Неве: что произошло 27 сентября в истории Петербурга

Перейти

Выступ на канале Грибоедова: маленькая деталь с большой трагедией

Перейти

Когда Нева вышла из берегов: страшное наводнение 1924 года, которое чуть не стерло Петербург с лица Земли

Перейти

Эхо «Брата»: трагедия 2002 года породила новую волну памяти о Сергее Бодрове в Петербурге

Перейти

От наводнения в Выборге до аномалий в Петербурге: как долго в Северной столице продержится тепло

Перейти