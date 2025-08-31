Городовой / Общество / «Рыба-патриарх»: легендарные уловы петербургских рыбаков — какую рыбу выуживали из Невы
«Рыба-патриарх»: легендарные уловы петербургских рыбаков — какую рыбу выуживали из Невы

Опубликовано: 31 августа 2025 22:32
Фото: Городовой.ру

Не байки, а реальные факты.

Председатель Совета Питерского клуба рыбаков Николай Кириллов в разговоре с порталом «Городовой» вспомнил о самых впечатляющих уловах, зафиксированных на его памяти.

По его словам, одна из историй связана с легендарным судаком, пойманным прямо у борта ледокола «Красин», стоящего на Неве. Рыбак, трудившийся тогда на судне, в свободное время вытянул на снасти экземпляр весом 13 килограммов.

«Это действительно рыба-патриарх, достойная упоминания», — отметил Кириллов.

Не менее впечатляющими оказались 10-килограммовые щуки, которые попадались как самому собеседнику, так и его друзьям. Он добавил, что коллеги по клубу в Волхове вытаскивали и сома весом 18 килограммов — по местным меркам это крупный трофей.

Кириллов подчеркнул, что такие случаи остаются редкостью, но именно они делают рыбалку в Петербурге и его окрестностях по-настоящему захватывающей.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
