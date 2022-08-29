Все новости / Петр Кончаловский

Петр Кончаловский

Город
В Русском музее выставка "Время собирать"
Время собирать выставка под таким названием открылась сегодня в Русском музее. Она объединила произведения, хранящиеся в различных коллекциях и частных собраниях по разным странам мира, и большинство из них - в России впервые.
14 фев 2008 16:07
Город
Hеизвестные произведения русской пейзажной школы XIX-XX веков\ представляет Русский музей
Санкт-Петербург. 21 декабря. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Выставка под\ названием "Времена года. Пейзаж в русской живописи XIX-XX веков"\ открылась в четверг в корпусе Бенуа Государственного Русского музея\ (ГРМ).\ "Отдельной выставки.
21 дек 2006 20:32
Шоу-бизнес
К нам едут Рязанов и Митта
Традиционно в первых числах мая (с 3-го по 8-е) в нашем городе пройдет XIV российский кинофестиваль «Виват кино России». Зрители увидят как уже известные фильмы — «9 рота», «Трудно быть богом», так и ленты, еще не демонстрировавшиеся на большом экране.
28 апр 2006 00:37
Шоу-бизнес
Пиотровский обиделся на всех
В своей борьбе за историческую площадь Михаил Борисович заручился поддержкой министра культуры. Скандал вокруг фестиваля\ на Дворцовой разделил питерскую культуру на два лагеря\ В центре противостояния оказался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
15 ноя 2005 23:34
Шоу-бизнес
ПУТЬ К ПОБЕДЕ
28 апреля в корпусе Бенуа Русского музея открывается выставка «Путь к Победе», посвященная 60-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Она составлена из работ художников, бывших не только свидетелями, но и участниками ежедневных трудовых и ратных дел Великой Отечественной. На выставке пр
27 апр 2005 15:20
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