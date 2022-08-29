Петр Кончаловский

Чем заняться в Северной столице на каникулах

Тем, кто остался в Санкт-Петербурге на зимние каникулы, скучно быть не должно. Развлекать горожан попытаются и власти, и бизнесмены. До 7 января 2011 года на площади Островского (между Фонтанкой и