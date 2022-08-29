Петр Кончаловский

Артистка воспитывает двоих детей от мужа Андрея Кончаловского.
Дорожные инцидент произошел в четверг, 10 марта.
Юноша не так давно вышел в свет и уже приковал к себе внимание публики.
Поклонники обратили внимание на то, что юноша очень похож на своего отца.
Совсем взрослый: Высоцкая появилась в свете с 17-летним сыном.
Пропажа обещает стать самой громкой в этом году
2016 год официально объявлен Годом российского кино – а это значит, как считает петербургский кинотеатр «Родина», что пришла пора вспомнить о старых любимых советских фильмах! На помощь
Тем, кто остался в Санкт-Петербурге на зимние каникулы, скучно быть не должно. Развлекать горожан попытаются и власти, и бизнесмены. До 7 января 2011 года на площади Островского (между Фонтанкой и
10-20 октября 2010 года Всероссийский музей А.С.Пушкина 19 октября 1811 года – день открытия Императорского Царскосельского Лицея, учебного заведения, воспитавшего Александра Пушкина,
27 марта в Корпусе Бенуа Михайловского дворца открывается выставка Петра Кончаловского. Экспозиция организована Русским музеем и Третьяковской галереей совместно с Фондом Петра Кончаловского при
К 80-летию старейшей туристической организации страны ВАО «Интурист» Русский музей подготовил выставку «Вокруг света с мольбертом», которая уже экспонировалась в Москве в
Время собирать выставка под таким названием открылась сегодня в Русском музее. Она объединила произведения, хранящиеся в различных коллекциях и частных собраниях по разным странам мира, и большинство из них - в России впервые.
«ВРЕМЯ СОБИРАТЬ…» Русское искусство из западных частных собраний 14 февраля в корпусе Бенуа Русского музея открывается
Санкт-Петербург. 21 декабря. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Выставка под\ названием "Времена года. Пейзаж в русской живописи XIX-XX веков"\ открылась в четверг в корпусе Бенуа Государственного Русского музея\ (ГРМ).\ "Отдельной выставки.
Традиционно в первых числах мая (с 3-го по 8-е) в нашем городе пройдет XIV российский кинофестиваль «Виват кино России». Зрители увидят как уже известные фильмы — «9 рота», «Трудно быть богом», так и ленты, еще не демонстрировавшиеся на большом экране.
В своей борьбе за историческую площадь Михаил Борисович заручился поддержкой министра культуры. Скандал вокруг фестиваля\ на Дворцовой разделил питерскую культуру на два лагеря\ В центре противостояния оказался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В Петербурге продолжаются острые дискуссии по поводу проведения в городе международного кино-фестиваля «Золотой Ангел». Сегодня.
28 апреля в корпусе Бенуа Русского музея открывается выставка «Путь к Победе», посвященная 60-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Она составлена из работ художников, бывших не только свидетелями, но и участниками ежедневных трудовых и ратных дел Великой Отечественной. На выставке пр
В Русском музее открылась выставка "Николай Загреков: Возвращение в Россию". Представлено около сотни картин, рисунков и плакатов совершенно забытого на родине русско-немецкого художника XX века.