Миллиардер и не догадывался, что за ним следят.
Российский предприниматель еще год назад стал владельцем роскошного особняка в элитном поселке.
Актриса отрицает, что попала в космос через постель
Актриса выжила из фонда его основательницу
Крупнейшие собственники коммерческой недвижимости выступили против внесенного в Госдуму законопроекта, который позволит арендаторам в одностороннем порядке разрывать договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
Мировой спорт на карантине.
«Аристократическим пенсионерам» вчера (10 марта) исполнилось 15 лет, не считая ещё ста.
97 российских миллиардеров потеряли в понедельник от обвала биржевых индексов не менее 8,8 миллиардов долларов на всех, подсчитало издание Forbes.
Сумму в 240 тысяч евро, проигранную великим русским писателем в казино немецкого города Висбадена, выплатил 53-летний известный российский бизнесмен Роман Абрамович, пишет телеканал «Царьград». Табличка о задолженности литератора и автора знаменитого романа «Игрок» провисела здесь до 2013 года. А установлена она была в 1865 году. Именно тогда Достоевский и проиграл здесь указанную сумму, если оценивать их по современному эквиваленту.
Софья Абрамович опубликовала фото в купальнике и подписала его: «looking for a date for valentines like», тем самым намекнув, что ждет Дня всех влюбленных.
Что там произошло?
18 февраля в 20:00 в клубе-фестивале «Морзе» пройдёт творческий вечер кинорежиссёра Андрея Звягинцева и, одновременно, презентация его книги «Сценарии жизни/Киносценарии».
Ежегодно авторитетное издание Forbes открывает "сезон охоты". В его рейтингах можно узнать не только о финансовом состоянии богатейших мужчин Росссии, но их семейный статус. Перед вами десятка "свободных" олигархов.
Одна из богатых российских семей опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого. Есть обязательное условие - работник должен быть похож на персонаж сериала «Дживс и Вустер», сообщает The Guardian.
Бельгийский футболист Аксель Витсель оказался одним из самых популярных кандидатов на уход из «Зенита» в текущем трансферном окне. Вслед за итальянским «Миланом» на Витселя претендует английский
Инвестор намерен провести реконструкцию острова Новая Голландия в шесть этапов. Об этом заявила председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк, передает «БалтИнфо». Полностью закончить реставрацию
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На бразильского форварда «Зенита» положил глаз «Тоттенхэм». По данным британских СМИ, бывший клуб Романа Павлюченко готов выложить за Халка 30 миллионов фунтов стерлингов. Но «Зенит» пока продавать
Программа под названием «Сохранение исторического центра Санкт-Петербурга на 2013-2018 годы», о которой власти Петербурга много говорят, но которую никто из петербуржцев еще не видел, ориентировочно
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Марсово поле после реконструкции может стать похожим на греческий амфитеатр. Большую Конюшенную планируется украсить аллеей из