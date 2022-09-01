Абрамович погасил долги Достоевского в немецком казино

Сумму в 240 тысяч евро, проигранную великим русским писателем в казино немецкого города Висбадена, выплатил 53-летний известный российский бизнесмен Роман Абрамович, пишет телеканал «Царьград». Табличка о задолженности литератора и автора знаменитого романа «Игрок» провисела здесь до 2013 года. А установлена она была в 1865 году. Именно тогда Достоевский и проиграл здесь указанную сумму, если оценивать их по современному эквиваленту.