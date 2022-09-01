Все новости / Роман Абрамович

Роман Абрамович

Экономика
Эксперты предупредили о коллапсе офисного рынка
Крупнейшие собственники коммерческой недвижимости выступили против внесенного в Госдуму законопроекта, который позволит арендаторам в одностороннем порядке разрывать договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
12 май 2020 15:45
Общество
Абрамович погасил долги Достоевского в немецком казино
Сумму в 240 тысяч евро, проигранную великим русским писателем в казино немецкого города Висбадена, выплатил 53-летний известный российский бизнесмен Роман Абрамович, пишет телеканал «Царьград». Табличка о задолженности литератора и автора знаменитого романа «Игрок» провисела здесь до 2013 года. А установлена она была в 1865 году. Именно тогда Достоевский и проиграл здесь указанную сумму, если оценивать их по современному эквиваленту.   
03 мар 2020 17:56
Шоу-бизнес
Фото: как выглядят 10 самых богатых холостяков-миллиардеров России
Ежегодно авторитетное издание Forbes открывает "сезон охоты". В его рейтингах можно узнать не только о финансовом состоянии богатейших мужчин Росссии, но их семейный статус. Перед вами десятка "свободных" олигархов. 
13 янв 2020 12:46
Шоу-бизнес
Богатая семья из России ищет дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Одна из богатых российских семей опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого. Есть обязательное условие - работник должен быть похож на персонаж сериала «Дживс и Вустер», сообщает The Guardian.
23 окт 2019 19:55
Спорт
Роман Абрамович проведет переговоры по переходу Витселя в «Челси»
Бельгийский футболист Аксель Витсель оказался одним из самых популярных кандидатов на уход из «Зенита» в текущем трансферном окне. Вслед за итальянским «Миланом» на Витселя претендует английский
16 июл 2015 10:00
Город
Реконструкция Новой Голландии полностью закончится в 2017 году
Инвестор намерен провести реконструкцию острова Новая Голландия в шесть этапов. Об этом заявила председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк, передает «БалтИнфо». Полностью закончить реставрацию
02 июл 2014 17:38
Эксклюзив
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