Звезда Comedy Club не появляется в Сети с 1 марта.
Песню на неудобную тему удалили при монтаже
Комик Семен Слепаков посетил закрытое мероприятие в сопровождении артистки Аглаи Тарасовой. Ранее он развелся со своей супругой – дочерью миллиардера Игоря Аванесяна.
Режиссеру пришлось переделать сценарий ради детей актрисы.
Актриса поведала, встречается ли она с шоуменом
21 ноября в 19:00 в Доме культуры имени Ленсовета пройдет концерт знаменитого юмориста Семена Слепакова. На мероприятии артист споет свои популярные песни, расскажет смешные истории из жизни и выступит с монологами.
12 ноября 2013 года в Петербурге соберутся резиденты знаменитого российского развлекательного шоу COMEDY CLUB , чтобы отпраздновать свой десятилетний юбилей. В программе примут участие все
12 ноября 2013 года в Петербурге соберутся резиденты знаменитого российского развлекательного шоу COMEDY CLUB , чтобы отпраздновать свой десятилетний юбилей. В программе примут участие все самые
Шоу Семена Слепакова - 9 декабря в Мюзик Холле доведет хохочущую публику до коликов «Но! Каждую пятницу я в…» Кто такой Семен Слепаков? Пожалуй, один из самых веселых
3 апреля (воскресенье), 12.00, 19.00 в рамках гастролей Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии (г. Екатеринбург) состоится показ космического мюзикла в 2-х
Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье» представляет: 10 апреля в 19.00 На сцене Эрмитажного театра Владимир Баскин "Кошка, которая гуляет сама по