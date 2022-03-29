Ранее звезда фильма «Король Ричард» принес извинения Крису Року за свою выходку.
Актриса Вупи Голдберг сыграет во втором сезоне сериала «Звездный путь: Пикар».
В Сети появился трейлер документального фильма о поп-певице Джанет Джексон под названием «Джанет» (Janet), в котором приняли участие Вупи Голдберг, Сэмюэл Л. Джексон и другие знаменитости.
Вупи Голдберг: сестра снова в деле!
Новый год в Скороходе в этот раз предполагает большую и тёплую вечеринку для всех тех, кто любит танец, театр, кино, неглупые развлечения, неожиданности. В программе ночи: 1. DANCEOKE. Самый
25 мая (суббота) ресторан Паруса. Невероятное выступление LORETTA GRACE (UK). Певица, модель, актриса, девушка с многогранными талантами. Прославилась в интернете благодаря некоторым видео,
17 марта в большом зале Филармонии Андрей Кончаловский Творческий вечер “Низкие истины и возвышающий обман» 17 марта в большом зале Филармонии состоится творческий вечер
13,19 и 27 ноября а также 4, 10, 18 декабря Спектакль "Монологи Вагины" на малой сцене Мюзик Холла Режиссер Джулиано ди Капуа – швейцарский итальянец с петербургской пропиской
постановка Джулиано Ди Капуа (Италия) Сценография Гинтарас Макарявичюс (Литва) Костюмы: Лилия Киселенко 8, 19 и 27 марта 2010 года на малой сцене Мюзик холла начало в
постановка Джулиано Ди Капуа (Италия) Сценография Гинтарас Макарявичюс (Литва) Костюмы: Лилия Киселенко 20 и 27 ЯНВАРЯ 2010 года на малой сцене Мюзик холла начало в
«Монологи V»… последние спектакли сезона 2009 в театре Джулиано Ди Капуа В шокирующе откровенной пьесе Ив Инслер «Монологи вагины» о женщине и ее женской сути собрано
«...из глубин взываю» (Бл. Августин) Спектакль «МОНОЛОГИ В…..» постановка Джулиано Ди Капуа Сценография Гинтарас Макарявичюс (Литва)
Спектакль-эпатаж Театро Ди Капуа Монологи vagini 7, 15. 21 и 28 февраля в 19:30 на сцене театра Мюзик-Холл, Санкт-Петербург Сценография: Гинтарас Макарявичюс Костюмы: Лилия Киселенко Режиссер
СПЕКТАКЛЬ THE VAGINA MONOLOGUES «МОНОЛОГИ ВАГИНЫ» в Санкт-Петербурге на сцене малого зала Государственного театра «Мюзик холл» 10, 11 и 12 ноября
(Racing Stripes)комедия/анимацияРеж. – Фредерик Дю Шо.В ролях: Брюс Гринвуд, Хэйден Пэниттьер, Уэнди Малик, Фрэнки Мюниц.