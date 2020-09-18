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Жаир Болсонару

Политика
Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию в области медицинского образования
Президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вошли в число лауреатов Шнобелевской премии, которая ежегодно вручается в Гарвардском университете за самые нелепые научные исследования. Как сообщает РБК, награды удостоились еще несколько политиков из руководства различных стран.
18 сен 2020 14:18
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