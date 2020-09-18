Президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вошли в число лауреатов Шнобелевской премии, которая ежегодно вручается в Гарвардском университете за самые нелепые научные исследования. Как сообщает РБК, награды удостоились еще несколько политиков из руководства различных стран.
Президент Бразилии Жаир Болсонару подозревает, что может быть заражен коронавирусной инфекцией. Такими опасениями он поделился в интервью CNN Brasil, передает «РИА Новости».
Бразильский ученый назвал причины большого числа выявленных в южноамериканской стране случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Тест на коронавирус князя Монако Альбера Второго оказался положительным.