Отдых в Турции 2024: цены, лучшие курорты и популярные экскурсии

Турция остается одним из самых популярных направлений для туристов благодаря своему разнообразию и уникальным предложениям. В 2024 году туристический сезон обещает быть еще более насыщенным и привлекательным. Богатая история, прекрасные пляжи, оживленные базары и уникальная кухня делают страну идеальным местом для отдыха. Туристы смогут насладиться отдыхом в роскошных отелях, попробовать местные деликатесы и исследовать культурные достопримечательности.

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Если вы планируете отпуск в Турции в 2024 году, важно учитывать цены на туры. Стоимость туров начинается от 54 000 рублей. В сентябре можно найти предложения в трехзвездочные отели от 54 000 рублей за три ночи. В более популярных месяцах, таких как июнь, июль и август, цены на туры в трехзвездочные отели начинаются от 69 000 рублей.

Если вы предпочитаете отели с высокими рейтингами, приготовьтесь заплатить немного больше. Цены на туры в такие отели начинаются от 56 000 до 60 000 рублей. Суммы актуальны на 2024 год и могут меняться в зависимости от конкретных условий бронирования и сезона.

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Стамбул, Турция

Средиземное море: излюбленные курорты россиян

Турецкие берега омываются четырьмя морями, но для большинства россиян наиболее привлекательны курорты Средиземного моря. Среди них:

Анталия

Белек

Алания

Кемер

Сиде

Пляжный сезон здесь начинается в апреле и длится до ноября. Особенно теплое море в начале сезона в Алании.

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Кемер, Турция

Эгейское море: Выбор европейцев и турков

Курорты Эгейского моря популярны среди европейцев и турков. Здесь купальный сезон начинается в мае и заканчивается в октябре. Самые известные курорты:

Мармарис

Бодрум

Фетхие

Даламан

Кушадасы

Черное море: Малоизвестные курорты

Черноморское побережье Турции менее популярно среди туроператоров. Пляжный сезон короткий (июнь-август), а инфраструктура развита меньше. Однако здесь тоже есть достойные пляжи и множество исторических памятников. Рекомендуется посетить:

Амасра

Синоп

Самсун

Ризе

Трабзон

Хопа

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ризе, Турция

Курорты Средиземного моря

Анталия

Анталия — крупный курортный город с богатой инфраструктурой. Здесь можно найти магазины, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки. Городские пляжи разнообразны: от галечных (Коньяалты) до песчаных (Лара). Популярные места для отдыха: аквапарки, океанариум, зоопарк, археологический музей и фестиваль скульптур из песка.

Белек

Белек находится в 30 км от Анталии и окружен сосновыми и эвкалиптовыми лесами. Это курорт с высоким уровнем сервиса, идеально подходящий для семейного отдыха. Отели Белека в основном четырех- и пятизвездочные с собственными пляжами и полями для гольфа. Пляжи с золотистым песком считаются одними из лучших в Турции.

Алания

Алания — популярное место среди русских туристов. Курорт известен теплыми морскими водами и доступными отелями. Пляжи здесь песчано-галечные, лучший из них — пляж Клеопатры. Отели разных категорий предлагают разнообразные водные развлечения и аквапарки.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Алания, Турция

Кемер

Кемер находится в 45 км от аэропорта Анталии. Курорт славится микроклиматом и прохладным лесным воздухом. Пляжи в основном галечные. Кемер известен активной ночной жизнью с множеством баров и дискотек. Окрестные поселки, такие как Чамьюва, Текирова и Бельдиби, предлагают более спокойный отдых.

Сиде

Сиде расположен в 65 км от Анталии. Курорт известен своими песчаными и песчано-галечными пляжами, а также древними руинами. Отели разных категорий предлагают разнообразные услуги и развлечения, включая аквапарки.

Курорты Эгейского моря

Мармарис

Мармарис, известный как турецкая Ибица, славится ночной жизнью и барной улицей. Городские пляжи галечные или песчано-галечные. Курорт популярен среди любителей дайвинга и экскурсионных туров на греческий остров Родос.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Мармарис, Турция

Фетхие

Фетхие — древний город с богатой историей и живописными пляжами. Отели предлагают как бюджетное размещение, так и люксовые варианты. Бухта Олюдениз является одной из самых живописных в Турции.

Бодрум

Бодрум — тусовочная столица Турции с обилием ночных клубов и дискотек. Город известен белоснежными зданиями и богатой историей. Курорт привлекает молодежь и любителей ночной жизни.

Даламан

Даламан — тихий курорт с чистыми песчаными пляжами и красивой природой. Здесь меньше туристов, чем на более популярных курортах, и ниже цены. Курорт привлекает любителей спокойного отдыха и активных развлечений.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Даламан, Турция

Кушадасы

Кушадасы — небольшой курорт с бюджетными отелями и хорошим сервисом. Пляжи песчаные или платформы с насыпным песком. Курорт популярен среди любителей водных видов спорта и ночной жизни.

Турция — это не только море и пляжи, но и разнообразные развлечения для любого вкуса. Активный отдых, семейные мероприятия, романтические прогулки — здесь каждый найдет что-то для себя.

Дайвинг

Хотя подводный мир Турции не так богат, как в Красном море, дайвинг здесь всё равно достоин внимания. Популярные места: Мармарис, Фетхие, Каш, остров Калган, Дальян, Кемер. Программы включают два погружения: сначала на глубину от 3 до 5 метров, затем на 7-10 метров. Также доступны курсы дайвинга для погружений до 18 метров.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Дайвинг в Турции

Прогулка на яхте

Морские прогулки в Турции разнообразны: от коротких поездок до многодневных круизов. Есть ночные прогулки с вечеринками, экскурсии к достопримечательностям, детские туры с пиратскими шоу и конкурсами. Во время прогулки можно купаться в открытом море и загорать на верхней палубе.

Рафтинг

Для любителей экстрима Турция предлагает рафтинг на реках Кёпрючай и Даламан. Кёпрючай подходит для новичков, а Даламан — для более опытных рафтеров. Рафтинг включает купание, битвы на веслах и прыжки со скал. В конце маршрута можно приобрести фото и видео.

Полет на воздушном шаре в Каппадокии

Каждое утро в Каппадокии поднимаются десятки воздушных шаров, предлагая захватывающий вид на долины Гёреме. Полеты возможны круглый год при хорошей погоде. После приземления участников ждёт шампанское и дипломы.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Каппадокия, Турция

Джип-сафари

Джип-сафари в Турции проходит по живописным горным серпантинам, лесам и бухтам. Маршруты включают остановки для купания, обед и посещение местных деревень и достопримечательностей. Можно водить джип самостоятельно при наличии водительских прав.

Сафари на квадроциклах

Сафари на квадроциклах проходят по лесам, песчаным побережьям и горным ущельям. Маршруты включают остановки для купания, перекуса и покупки сувениров. Это отличное развлечение для любителей активного отдыха.

Хаммам

Посещение хаммама — традиционной турецкой бани — рекомендуется в начале отдыха для подготовки кожи к загару. В хаммаме делают пилинг и мыльный массаж, что позволяет полностью расслабиться и очистить кожу.

Канатная дорога на вершину горы Тахталы

Гора Тахталы — самая высокая на Анталийском побережье. На вершину можно подняться на канатной дороге, машине или велосипеде, либо совершить пешее восхождение. Экскурсии на Тахталы включают трансфер и сопровождение гида.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Гора Тахталы, Турция

Океанариум в Анталии

Анталийский океанариум — один из крупнейших в Европе. Его главная особенность — стеклянный тоннель, где над головой плавают акулы и скаты. В океанариуме есть 40 аквариумов, в каждом из которых воссоздана определённая подводная экосистема.

Дельфинарии и аквапарки

На Анталийском побережье много дельфинариев с яркими шоу дельфинов и морских котиков. Некоторые дельфинарии находятся на территории аквапарков, что позволяет совместить посещение шоу с водными развлечениями.

Динопарк

Динопарк в Гёйнюк, недалеко от Кемера, предлагает экскурсии с анимированными динозаврами в натуральную величину. В парке можно участвовать в раскопках, кататься на аттракционах и посещать комнаты страха.

Дискавери-парк

Рядом с Сиде расположен Дискавери-парк с интерактивными зонами, мини-зоопарком и аквариумом. Парк предлагает экскурсии с динозаврами и персонажами популярных мультфильмов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рыбак в Турции

Рыбалка

В Турции можно выбрать морскую или речную рыбалку. Морская рыбалка предлагает улов барабульки, скумбрии и других морских рыб, а речная — форелевое хозяйство с дополнительными развлечениями, такими как грязевые ванны и мини-зоопарки.

Экскурсия «Турецкая ночь»

Экскурсия «Турецкая ночь» — это шоу-концерт с ужином, который можно увидеть в отелях или на специальных мероприятиях. В программе танцы дервишей, танец живота и конкурсы. Шведский стол обычно включён в стоимость, а напитки оплачиваются отдельно.

Каждое из этих развлечений поможет разнообразить отдых в Турции и сделать его незабываемым.

Отдых в Турции стал доступным и популярным выбором для россиян благодаря системе «все включено», чартерным рейсам и безвизовому режиму. Однако вместе с растущим потоком туристов, растет и криминальный бизнес. Знание популярных схем обмана поможет избежать неприятностей.

Отели

В отелях обманывают с услугами, например, включая или исключая напитки из стоимости. Возможны двойные списания с карт и переселение в отели низкого качества.

Совет: Читайте отзывы, проверяйте условия бронирования и не передавайте свою карту официанту.

Рестораны

Обман в ресторанах распространен, особенно в заведениях без меню. Цены могут быть завышены, а сдачу не всегда отдают.

Совет: Всегда запрашивайте меню и уточняйте цены, платите мелкими купюрами и требуйте сдачу.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ресторан в Турции

Сфера обслуживания

В хаммамах и массажных салонах могут сменить массажиста и предложить "специалиста", который за дополнительные деньги «вылечит» несуществующую болезнь.

Совет: Избегайте предложений без подтверждения и проверяйте квалификацию специалистов.

Уличные разводы

На улицах часто встречаются мошенники, изменяющие цены или требующие деньги за предоставленные услуги, например, за корм для голубей.

Совет: Расплачивайтесь лирами, не показывайте иностранную валюту и проверяйте ценники.

Курорты Турции не подходят для экономии на еде. Если вы не выбрали систему «все включено», придется потратиться, особенно в заведениях рядом с морем. Цены могут быть указаны в евро, долларах или турецких лирах. Часто выгоднее платить иностранной валютой.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ресторан в Турции

Средние цены в турецких кафе и ресторанах

Категория Цена в Турции (USD) Цена в России (USD) Скромный обед для одного (кебаб, лепешка, чай) $5 $7 Ужин на двоих с алкоголем (салат, мясо, вино) $18 $25 Комбо-меню в «Макдоналдсе» («Вкусно и Точка») $6 $8 Турецкий фастфуд (шаурма, кебаб) $3–4 $4–5 Супы $1,5–2 $3 Плов $2–3 $4 Кебаб $4 $6 Спагетти $2 $5 Индейка, курица $4–5 $6–8 Местное пиво от $1 от $2

В Турции есть два варианта покупки продуктов: супермаркеты и местные базары. Последние предлагают низкие цены и широкий ассортимент фруктов и овощей. Оплачивать покупки лучше турецкими лирами, особенно на базарах и в мелких магазинах.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Супермаркет в Турции

Средние цены на продукты в Турции

Продукт Цена в Турции (TRY) Цена в России (RUB) Кефир (литр) 1,9–2,65 60–90 Сыр (кг) 35–120 500–1000 Йогурт (500 г) 5–8 100–150 Суджук (колбаса, кг) 60–130 900–1200 Яйца (десяток) 4 60–70 Оливковое масло (5 л) 20–26 1500–2000 Кофе (100 г) 3 100 Лепешки (гёзлеме) 1–1,2 30 Кола (1,5 л) 2,5 60 Креветки (кг) 40 800 Говядина (кг) 40 700 Абрикосы (кг) 3 100 Сливы (кг) 2 80 Бахчевые (кг) от 0,8 30 Клубника (кг) 2 100 Груши (кг) от 3 100 Виноград (кг) 3 100

Средние цены на алкоголь в Турции

Продукт Цена в Турции (USD) Цена в России (USD) Местное пиво (Efes, 0,5 л) $2–3 $3–4 Рака (водка, 0,5 л) $20 $15–20 Турецкое вино (бутылка) $8 $10–15

Шопинг в Турции — это второстепенное развлечение, но здесь можно приобрести качественные меховые и кожаные изделия по доступным ценам. Особенно популярны шоп-туры в Стамбул, славящийся своим ассортиментом местных и европейских брендов.

Магазины и рынки Турции: время работы и распродажи

Большинство магазинов и рынков в Турции работают с 9:00 до 21:00, иногда с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. В курортных зонах магазины часто открыты до последнего клиента, а крупные торговые центры работают без выходных.

Сезонные распродажи

Турция придерживается европейского графика распродаж, которые проходят дважды в год: с июля по сентябрь и с середины января по начало марта. В конце сезона продавцы предлагают щедрые скидки на оставшийся товар, чтобы не везти его обратно.

В Стамбуле с 1 по 31 июля проходит ежегодный шопинг-фестиваль, где можно приобрести меха и кожу с большими скидками.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рынок в Турции

Что покупать в Турции:

Одежду и обувь

Текстиль

Меха и кожу

Еду и вино

Одежда и обувь

Турция известна своим качественным трикотажем и доступной одеждой. Рекомендуется покупать вещи в фирменных магазинах и торговых центрах. Обувь лучше приобретать только в проверенных местах, так как подделок много.

Популярные бренды:

Adilisik (молодежная одежда)

Sumak XL Fashion (одежда больших размеров)

Oztas Collection (домашняя одежда)

Dilvin и Carla (женская одежда)

Philipp Plein (трикотаж)

Waikiki (одежда для всей семьи)

Текстиль

Турецкий текстиль высоко ценится за качество. В Турции можно купить полотенца, постельное белье, скатерти, покрывала и ковры ручной работы. Ковры стоит покупать в фирменных магазинах, чтобы избежать подделок.

Меха и кожа

Турция — отличное место для покупки кожаных курток и шуб. Местные изделия славятся качественной выделкой и приемлемыми ценами. Лучше всего покупать меховые и кожаные изделия в магазинах при фабриках.

Цены на кожаные изделия:

Кожаная куртка: $200–400

Дубленка: $300–1200

Шуба: от $1500

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рынок в Турции

Советы по шопингу в Турции

Торгуйтесь. Даже в магазинах можно «скинуть» до 80% от первоначальной цены.

Покупайте меха и кожу в Стамбуле. Здесь лучшие цены и ассортимент.

Избегайте подделок. Покупайте товары в фирменных магазинах и торговых центрах.

Посещайте рынки. Здесь можно найти уникальные товары, но будьте внимательны к качеству.

Турция предлагает разнообразные климатические условия в зависимости от региона. В таблице ниже представлена средняя температура воздуха и моря по месяцам в популярных туристических местах: Анталия, Алания, Бодрум, Мармарис и Стамбул.

Месяц Место Температура воздуха (°C) Температура моря (°C) Январь Анталия 10–15 17 Алания 11–16 17 Бодрум 12–15 17 Мармарис 10–14 17 Стамбул 5–9 9 Февраль Анталия 10–16 17 Алания 11–17 17 Бодрум 12–15 17 Мармарис 11–14 17 Стамбул 5–10 8 Март Анталия 12–18 17 Алания 12–18 17 Бодрум 13–17 17 Мармарис 12–17 17 Стамбул 7–12 8 Апрель Анталия 15–22 18 Алания 15–22 18 Бодрум 16–21 18 Мармарис 15–21 18 Стамбул 10–16 10 Май Анталия 18–26 20 Алания 18–26 20 Бодрум 20–25 20 Мармарис 18–24 20 Стамбул 14–20 15 Июнь Анталия 22–30 23 Алания 22–30 23 Бодрум 24–30 23 Мармарис 22–28 23 Стамбул 18–25 20 Июль Анталия 25–34 25 Алания 25–34 25 Бодрум 26–34 25 Мармарис 25–32 25 Стамбул 20–28 22 Август Анталия 25–34 28 Алания 25–34 28 Бодрум 26–34 28 Мармарис 25–32 28 Стамбул 20–28 23 Сентябрь Анталия 22–30 26 Алания 22–30 26 Бодрум 24–30 26 Мармарис 22–28 26 Стамбул 17–24 21 Октябрь Анталия 18–26 23 Алания 18–26 23 Бодрум 20–26 23 Мармарис 18–24 23 Стамбул 13–20 18 Ноябрь Анталия 14–21 20 Алания 14–21 20 Бодрум 16–20 20 Мармарис 14–20 20 Стамбул 9–15 14 Декабрь Анталия 10–17 18 Алания 11–17 18 Бодрум 12–16 18 Мармарис 10–15 18 Стамбул 6–11 11

Погода в Турции разнообразна и зависит от региона и времени года. Летом температура воздуха на курортах может достигать 34°C, а температура моря – 28°C. В зимние месяцы температура воздуха в популярных туристических местах колеблется от 5°C до 17°C, а температура моря – от 8°C до 18°C.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Турция с высоты

Анталия

Месяц Средняя цена за ночь (USD) Январь 30–50 Февраль 30–50 Март 40–60 Апрель 50–80 Май 60–100 Июнь 80–120 Июль 100–150 Август 100–150 Сентябрь 80–120 Октябрь 60–100 Ноябрь 40–60 Декабрь 30–50

Алания

Месяц Средняя цена за ночь (USD) Январь 25–45 Февраль 25–45 Март 35–55 Апрель 45–75 Май 55–90 Июнь 70–110 Июль 90–140 Август 90–140 Сентябрь 70–110 Октябрь 55–90 Ноябрь 35–55 Декабрь 25–45

Бодрум

Месяц Средняя цена за ночь (USD) Январь 35–60 Февраль 35–60 Март 45–70 Апрель 55–90 Май 70–110 Июнь 90–140 Июль 120–180 Август 120–180 Сентябрь 90–140 Октябрь 70–110 Ноябрь 45–70 Декабрь 35–60

Мармарис

Месяц Средняя цена за ночь (USD) Январь 30–50 Февраль 30–50 Март 40–60 Апрель 50–80 Май 60–100 Июнь 80–120 Июль 100–150 Август 100–150 Сентябрь 80–120 Октябрь 60–100 Ноябрь 40–60 Декабрь 30–50

Стамбул

Месяц Средняя цена за ночь (USD) Январь 50–80 Февраль 50–80 Март 60–90 Апрель 70–110 Май 80–130 Июнь 90–140 Июль 100–160 Август 100–160 Сентябрь 90–140 Октябрь 80–130 Ноябрь 60–90 Декабрь 50–80

Цены на проживание в Турции зависят от месяца и региона. Летом (июнь-август) стоимость проживания достигает максимума, особенно в популярных курортных городах. В межсезонье и зимой цены значительно ниже, что делает отдых более доступным.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Отель в Турции

Турция предлагает разнообразие экскурсий, которые позволят узнать богатую историю страны, насладиться природными красотами и активными видами отдыха. В таблице ниже представлены популярные экскурсии в Анталии, Алании, Бодруме, Мармарисе и Стамбуле, а также примерные цены на них в 2024 году.

Анталия

Экскурсия Описание Цена (USD) Античный город Перге и амфитеатр Аспендос Экскурсия включает посещение древнего города Перге и знаменитого амфитеатра Аспендос. $50–70 Водопады Куршунлу и Дюден Тур по живописным водопадам, с возможностью прогулок по парку и пикника на природе. $40–60 Яхт-тур по Средиземному морю Однодневное плавание на яхте с остановками для купания и обеда. $60–80 Каппадокия (2-дневный тур) Двухдневная поездка с посещением подземных городов и полетом на воздушном шаре. $200–300

Алания

Экскурсия Описание Цена (USD) Замок Алании и Красная башня Историческая экскурсия с посещением замка и башни, а также обзор города с высоты. $30–50 Река Дим Чай Прогулка по реке с обедом на плавучих ресторанах и посещением пещеры Дим. $40–60 Джип-сафари Экстремальное сафари на джипах по горам и лесам вокруг Алании. $50–70 Рафтинг на реке Кёпрюлю Сплав по бурной реке с инструкторами и оборудованием. $40–60

Бодрум

Экскурсия Описание Цена (USD) Экскурсия на остров Кос (Греция) Короткая поездка на пароме до греческого острова Кос, с осмотром достопримечательностей. $60–90 (включая визовый сбор) Замок Святого Петра и Музей подводной археологии Посещение средневекового замка и уникального музея. $40–60 Дневной круиз по Эгейскому морю Прогулка на яхте с остановками для купания и обеда. $70–100 Турецкая ночь Вечерняя программа с традиционной турецкой музыкой, танцами и ужином. $50–70

Мармарис

Экскурсия Описание Цена (USD) Остров Клеопатры (Седир) Поездка на остров с уникальным пляжем, известным своим мелким песком. $50–70 Памуккале (однодневный тур) Посещение белоснежных террас Памуккале и древнего города Иераполис. $80–120 Аквапарк Атлантис Развлекательный день в крупнейшем аквапарке региона. $30–50 Рыбалка в Эгейском море Утренний или вечерний тур с рыбалкой, включая оборудование и обед. $70–100

Стамбул

Экскурсия Описание Цена (USD) Айя-София и Голубая мечеть Экскурсия по знаменитым историческим мечетям Стамбула. $40–60 Тур по Босфору Круиз по проливу Босфор с видом на основные достопримечательности города. $30–50 Дворец Топкапы Посещение резиденции османских султанов с экскурсоводом. $50–70 Гранд Базар и Египетский Базар Шопинг-тур по самым крупным рынкам Стамбула. $20–40

Отдых в Турции в 2024 году обещает быть незабываемым благодаря сочетанию доступных цен, разнообразных курортов и богатого выбора экскурсий. Планируя свой отдых, учтите сезонные особенности, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и запоминающимся.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru