Отдых в Турции 2024: цены, лучшие курорты и популярные экскурсии

Турция остается одним из самых популярных направлений для туристов благодаря своему разнообразию и уникальным предложениям. В 2024 году туристический сезон обещает быть еще более насыщенным и привлекательным. Богатая история, прекрасные пляжи, оживленные базары и уникальная кухня делают страну идеальным местом для отдыха. Туристы смогут насладиться отдыхом в роскошных отелях, попробовать местные деликатесы и исследовать культурные достопримечательности.
Содержание:
- Туры в Турцию 2024: актуальные цены
- Популярные курорты Турции 2024: Средиземное, Эгейское и Черное моря
- Развлечения в Турции
- Как обманывают туристов в Турции: популярные схемы и как их избежать
- Цены на питание в кафе и ресторанах Турции
- Цены на продукты и алкоголь в Турции
- Шопинг в Турции
- Погода в Турции по месяцам
- Цены на проживание в Турции в 2024 году по месяцам
- Популярные экскурсии в туристических городах Турции и цены
Туры в Турцию 2024: актуальные цены
Если вы планируете отпуск в Турции в 2024 году, важно учитывать цены на туры. Стоимость туров начинается от 54 000 рублей. В сентябре можно найти предложения в трехзвездочные отели от 54 000 рублей за три ночи. В более популярных месяцах, таких как июнь, июль и август, цены на туры в трехзвездочные отели начинаются от 69 000 рублей.
Если вы предпочитаете отели с высокими рейтингами, приготовьтесь заплатить немного больше. Цены на туры в такие отели начинаются от 56 000 до 60 000 рублей. Суммы актуальны на 2024 год и могут меняться в зависимости от конкретных условий бронирования и сезона.
Стамбул, Турция
Популярные курорты Турции 2024: Средиземное, Эгейское и Черное моря
Средиземное море: излюбленные курорты россиян
Турецкие берега омываются четырьмя морями, но для большинства россиян наиболее привлекательны курорты Средиземного моря. Среди них:
- Анталия
- Белек
- Алания
- Кемер
- Сиде
Пляжный сезон здесь начинается в апреле и длится до ноября. Особенно теплое море в начале сезона в Алании.
Кемер, Турция
Эгейское море: Выбор европейцев и турков
Курорты Эгейского моря популярны среди европейцев и турков. Здесь купальный сезон начинается в мае и заканчивается в октябре. Самые известные курорты:
- Мармарис
- Бодрум
- Фетхие
- Даламан
- Кушадасы
Черное море: Малоизвестные курорты
Черноморское побережье Турции менее популярно среди туроператоров. Пляжный сезон короткий (июнь-август), а инфраструктура развита меньше. Однако здесь тоже есть достойные пляжи и множество исторических памятников. Рекомендуется посетить:
- Амасра
- Синоп
- Самсун
- Ризе
- Трабзон
- Хопа
Ризе, Турция
Курорты Средиземного моря
Анталия
Анталия — крупный курортный город с богатой инфраструктурой. Здесь можно найти магазины, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки. Городские пляжи разнообразны: от галечных (Коньяалты) до песчаных (Лара). Популярные места для отдыха: аквапарки, океанариум, зоопарк, археологический музей и фестиваль скульптур из песка.
Белек
Белек находится в 30 км от Анталии и окружен сосновыми и эвкалиптовыми лесами. Это курорт с высоким уровнем сервиса, идеально подходящий для семейного отдыха. Отели Белека в основном четырех- и пятизвездочные с собственными пляжами и полями для гольфа. Пляжи с золотистым песком считаются одними из лучших в Турции.
Алания
Алания — популярное место среди русских туристов. Курорт известен теплыми морскими водами и доступными отелями. Пляжи здесь песчано-галечные, лучший из них — пляж Клеопатры. Отели разных категорий предлагают разнообразные водные развлечения и аквапарки.
Алания, Турция
Кемер
Кемер находится в 45 км от аэропорта Анталии. Курорт славится микроклиматом и прохладным лесным воздухом. Пляжи в основном галечные. Кемер известен активной ночной жизнью с множеством баров и дискотек. Окрестные поселки, такие как Чамьюва, Текирова и Бельдиби, предлагают более спокойный отдых.
Сиде
Сиде расположен в 65 км от Анталии. Курорт известен своими песчаными и песчано-галечными пляжами, а также древними руинами. Отели разных категорий предлагают разнообразные услуги и развлечения, включая аквапарки.
Курорты Эгейского моря
Мармарис
Мармарис, известный как турецкая Ибица, славится ночной жизнью и барной улицей. Городские пляжи галечные или песчано-галечные. Курорт популярен среди любителей дайвинга и экскурсионных туров на греческий остров Родос.
Мармарис, Турция
Фетхие
Фетхие — древний город с богатой историей и живописными пляжами. Отели предлагают как бюджетное размещение, так и люксовые варианты. Бухта Олюдениз является одной из самых живописных в Турции.
Бодрум
Бодрум — тусовочная столица Турции с обилием ночных клубов и дискотек. Город известен белоснежными зданиями и богатой историей. Курорт привлекает молодежь и любителей ночной жизни.
Даламан
Даламан — тихий курорт с чистыми песчаными пляжами и красивой природой. Здесь меньше туристов, чем на более популярных курортах, и ниже цены. Курорт привлекает любителей спокойного отдыха и активных развлечений.
Даламан, Турция
Кушадасы
Кушадасы — небольшой курорт с бюджетными отелями и хорошим сервисом. Пляжи песчаные или платформы с насыпным песком. Курорт популярен среди любителей водных видов спорта и ночной жизни.
Развлечения в Турции
Турция — это не только море и пляжи, но и разнообразные развлечения для любого вкуса. Активный отдых, семейные мероприятия, романтические прогулки — здесь каждый найдет что-то для себя.
Дайвинг
Хотя подводный мир Турции не так богат, как в Красном море, дайвинг здесь всё равно достоин внимания. Популярные места: Мармарис, Фетхие, Каш, остров Калган, Дальян, Кемер. Программы включают два погружения: сначала на глубину от 3 до 5 метров, затем на 7-10 метров. Также доступны курсы дайвинга для погружений до 18 метров.
Дайвинг в Турции
Прогулка на яхте
Морские прогулки в Турции разнообразны: от коротких поездок до многодневных круизов. Есть ночные прогулки с вечеринками, экскурсии к достопримечательностям, детские туры с пиратскими шоу и конкурсами. Во время прогулки можно купаться в открытом море и загорать на верхней палубе.
Рафтинг
Для любителей экстрима Турция предлагает рафтинг на реках Кёпрючай и Даламан. Кёпрючай подходит для новичков, а Даламан — для более опытных рафтеров. Рафтинг включает купание, битвы на веслах и прыжки со скал. В конце маршрута можно приобрести фото и видео.
Полет на воздушном шаре в Каппадокии
Каждое утро в Каппадокии поднимаются десятки воздушных шаров, предлагая захватывающий вид на долины Гёреме. Полеты возможны круглый год при хорошей погоде. После приземления участников ждёт шампанское и дипломы.
Каппадокия, Турция
Джип-сафари
Джип-сафари в Турции проходит по живописным горным серпантинам, лесам и бухтам. Маршруты включают остановки для купания, обед и посещение местных деревень и достопримечательностей. Можно водить джип самостоятельно при наличии водительских прав.
Сафари на квадроциклах
Сафари на квадроциклах проходят по лесам, песчаным побережьям и горным ущельям. Маршруты включают остановки для купания, перекуса и покупки сувениров. Это отличное развлечение для любителей активного отдыха.
Хаммам
Посещение хаммама — традиционной турецкой бани — рекомендуется в начале отдыха для подготовки кожи к загару. В хаммаме делают пилинг и мыльный массаж, что позволяет полностью расслабиться и очистить кожу.
Канатная дорога на вершину горы Тахталы
Гора Тахталы — самая высокая на Анталийском побережье. На вершину можно подняться на канатной дороге, машине или велосипеде, либо совершить пешее восхождение. Экскурсии на Тахталы включают трансфер и сопровождение гида.
Гора Тахталы, Турция
Океанариум в Анталии
Анталийский океанариум — один из крупнейших в Европе. Его главная особенность — стеклянный тоннель, где над головой плавают акулы и скаты. В океанариуме есть 40 аквариумов, в каждом из которых воссоздана определённая подводная экосистема.
Дельфинарии и аквапарки
На Анталийском побережье много дельфинариев с яркими шоу дельфинов и морских котиков. Некоторые дельфинарии находятся на территории аквапарков, что позволяет совместить посещение шоу с водными развлечениями.
Динопарк
Динопарк в Гёйнюк, недалеко от Кемера, предлагает экскурсии с анимированными динозаврами в натуральную величину. В парке можно участвовать в раскопках, кататься на аттракционах и посещать комнаты страха.
Дискавери-парк
Рядом с Сиде расположен Дискавери-парк с интерактивными зонами, мини-зоопарком и аквариумом. Парк предлагает экскурсии с динозаврами и персонажами популярных мультфильмов.
Рыбак в Турции
Рыбалка
В Турции можно выбрать морскую или речную рыбалку. Морская рыбалка предлагает улов барабульки, скумбрии и других морских рыб, а речная — форелевое хозяйство с дополнительными развлечениями, такими как грязевые ванны и мини-зоопарки.
Экскурсия «Турецкая ночь»
Экскурсия «Турецкая ночь» — это шоу-концерт с ужином, который можно увидеть в отелях или на специальных мероприятиях. В программе танцы дервишей, танец живота и конкурсы. Шведский стол обычно включён в стоимость, а напитки оплачиваются отдельно.
Каждое из этих развлечений поможет разнообразить отдых в Турции и сделать его незабываемым.
Как обманывают туристов в Турции: популярные схемы и как их избежать
Отдых в Турции стал доступным и популярным выбором для россиян благодаря системе «все включено», чартерным рейсам и безвизовому режиму. Однако вместе с растущим потоком туристов, растет и криминальный бизнес. Знание популярных схем обмана поможет избежать неприятностей.
Отели
В отелях обманывают с услугами, например, включая или исключая напитки из стоимости. Возможны двойные списания с карт и переселение в отели низкого качества.
Совет: Читайте отзывы, проверяйте условия бронирования и не передавайте свою карту официанту.
Рестораны
Обман в ресторанах распространен, особенно в заведениях без меню. Цены могут быть завышены, а сдачу не всегда отдают.
Совет: Всегда запрашивайте меню и уточняйте цены, платите мелкими купюрами и требуйте сдачу.
Ресторан в Турции
Сфера обслуживания
В хаммамах и массажных салонах могут сменить массажиста и предложить "специалиста", который за дополнительные деньги «вылечит» несуществующую болезнь.
Совет: Избегайте предложений без подтверждения и проверяйте квалификацию специалистов.
Уличные разводы
На улицах часто встречаются мошенники, изменяющие цены или требующие деньги за предоставленные услуги, например, за корм для голубей.
Совет: Расплачивайтесь лирами, не показывайте иностранную валюту и проверяйте ценники.
Цены на питание в кафе и ресторанах Турции
Курорты Турции не подходят для экономии на еде. Если вы не выбрали систему «все включено», придется потратиться, особенно в заведениях рядом с морем. Цены могут быть указаны в евро, долларах или турецких лирах. Часто выгоднее платить иностранной валютой.
Ресторан в Турции
Средние цены в турецких кафе и ресторанах
|Категория
|Цена в Турции (USD)
|Цена в России (USD)
|Скромный обед для одного (кебаб, лепешка, чай)
|$5
|$7
|Ужин на двоих с алкоголем (салат, мясо, вино)
|$18
|$25
|Комбо-меню в «Макдоналдсе» («Вкусно и Точка»)
|$6
|$8
|Турецкий фастфуд (шаурма, кебаб)
|$3–4
|$4–5
|Супы
|$1,5–2
|$3
|Плов
|$2–3
|$4
|Кебаб
|$4
|$6
|Спагетти
|$2
|$5
|Индейка, курица
|$4–5
|$6–8
|Местное пиво
|от $1
|от $2
Цены на продукты и алкоголь в Турции
В Турции есть два варианта покупки продуктов: супермаркеты и местные базары. Последние предлагают низкие цены и широкий ассортимент фруктов и овощей. Оплачивать покупки лучше турецкими лирами, особенно на базарах и в мелких магазинах.
Супермаркет в Турции
Средние цены на продукты в Турции
|Продукт
|Цена в Турции (TRY)
|Цена в России (RUB)
|Кефир (литр)
|1,9–2,65
|60–90
|Сыр (кг)
|35–120
|500–1000
|Йогурт (500 г)
|5–8
|100–150
|Суджук (колбаса, кг)
|60–130
|900–1200
|Яйца (десяток)
|4
|60–70
|Оливковое масло (5 л)
|20–26
|1500–2000
|Кофе (100 г)
|3
|100
|Лепешки (гёзлеме)
|1–1,2
|30
|Кола (1,5 л)
|2,5
|60
|Креветки (кг)
|40
|800
|Говядина (кг)
|40
|700
|Абрикосы (кг)
|3
|100
|Сливы (кг)
|2
|80
|Бахчевые (кг)
|от 0,8
|30
|Клубника (кг)
|2
|100
|Груши (кг)
|от 3
|100
|Виноград (кг)
|3
|100
Средние цены на алкоголь в Турции
|Продукт
|Цена в Турции (USD)
|Цена в России (USD)
|Местное пиво (Efes, 0,5 л)
|$2–3
|$3–4
|Рака (водка, 0,5 л)
|$20
|$15–20
|Турецкое вино (бутылка)
|$8
|$10–15
Шопинг в Турции
Шопинг в Турции — это второстепенное развлечение, но здесь можно приобрести качественные меховые и кожаные изделия по доступным ценам. Особенно популярны шоп-туры в Стамбул, славящийся своим ассортиментом местных и европейских брендов.
Магазины и рынки Турции: время работы и распродажи
Большинство магазинов и рынков в Турции работают с 9:00 до 21:00, иногда с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. В курортных зонах магазины часто открыты до последнего клиента, а крупные торговые центры работают без выходных.
Сезонные распродажи
Турция придерживается европейского графика распродаж, которые проходят дважды в год: с июля по сентябрь и с середины января по начало марта. В конце сезона продавцы предлагают щедрые скидки на оставшийся товар, чтобы не везти его обратно.
В Стамбуле с 1 по 31 июля проходит ежегодный шопинг-фестиваль, где можно приобрести меха и кожу с большими скидками.
Рынок в Турции
Что покупать в Турции:
- Одежду и обувь
- Текстиль
- Меха и кожу
- Еду и вино
Одежда и обувь
Турция известна своим качественным трикотажем и доступной одеждой. Рекомендуется покупать вещи в фирменных магазинах и торговых центрах. Обувь лучше приобретать только в проверенных местах, так как подделок много.
Популярные бренды:
- Adilisik (молодежная одежда)
- Sumak XL Fashion (одежда больших размеров)
- Oztas Collection (домашняя одежда)
- Dilvin и Carla (женская одежда)
- Philipp Plein (трикотаж)
- Waikiki (одежда для всей семьи)
Текстиль
Турецкий текстиль высоко ценится за качество. В Турции можно купить полотенца, постельное белье, скатерти, покрывала и ковры ручной работы. Ковры стоит покупать в фирменных магазинах, чтобы избежать подделок.
Меха и кожа
Турция — отличное место для покупки кожаных курток и шуб. Местные изделия славятся качественной выделкой и приемлемыми ценами. Лучше всего покупать меховые и кожаные изделия в магазинах при фабриках.
Цены на кожаные изделия:
- Кожаная куртка: $200–400
- Дубленка: $300–1200
- Шуба: от $1500
Рынок в Турции
Советы по шопингу в Турции
- Торгуйтесь. Даже в магазинах можно «скинуть» до 80% от первоначальной цены.
- Покупайте меха и кожу в Стамбуле. Здесь лучшие цены и ассортимент.
- Избегайте подделок. Покупайте товары в фирменных магазинах и торговых центрах.
- Посещайте рынки. Здесь можно найти уникальные товары, но будьте внимательны к качеству.
Погода в Турции по месяцам
Турция предлагает разнообразные климатические условия в зависимости от региона. В таблице ниже представлена средняя температура воздуха и моря по месяцам в популярных туристических местах: Анталия, Алания, Бодрум, Мармарис и Стамбул.
|Месяц
|Место
|Температура воздуха (°C)
|Температура моря (°C)
|Январь
|Анталия
|10–15
|17
|Алания
|11–16
|17
|Бодрум
|12–15
|17
|Мармарис
|10–14
|17
|Стамбул
|5–9
|9
|Февраль
|Анталия
|10–16
|17
|Алания
|11–17
|17
|Бодрум
|12–15
|17
|Мармарис
|11–14
|17
|Стамбул
|5–10
|8
|Март
|Анталия
|12–18
|17
|Алания
|12–18
|17
|Бодрум
|13–17
|17
|Мармарис
|12–17
|17
|Стамбул
|7–12
|8
|Апрель
|Анталия
|15–22
|18
|Алания
|15–22
|18
|Бодрум
|16–21
|18
|Мармарис
|15–21
|18
|Стамбул
|10–16
|10
|Май
|Анталия
|18–26
|20
|Алания
|18–26
|20
|Бодрум
|20–25
|20
|Мармарис
|18–24
|20
|Стамбул
|14–20
|15
|Июнь
|Анталия
|22–30
|23
|Алания
|22–30
|23
|Бодрум
|24–30
|23
|Мармарис
|22–28
|23
|Стамбул
|18–25
|20
|Июль
|Анталия
|25–34
|25
|Алания
|25–34
|25
|Бодрум
|26–34
|25
|Мармарис
|25–32
|25
|Стамбул
|20–28
|22
|Август
|Анталия
|25–34
|28
|Алания
|25–34
|28
|Бодрум
|26–34
|28
|Мармарис
|25–32
|28
|Стамбул
|20–28
|23
|Сентябрь
|Анталия
|22–30
|26
|Алания
|22–30
|26
|Бодрум
|24–30
|26
|Мармарис
|22–28
|26
|Стамбул
|17–24
|21
|Октябрь
|Анталия
|18–26
|23
|Алания
|18–26
|23
|Бодрум
|20–26
|23
|Мармарис
|18–24
|23
|Стамбул
|13–20
|18
|Ноябрь
|Анталия
|14–21
|20
|Алания
|14–21
|20
|Бодрум
|16–20
|20
|Мармарис
|14–20
|20
|Стамбул
|9–15
|14
|Декабрь
|Анталия
|10–17
|18
|Алания
|11–17
|18
|Бодрум
|12–16
|18
|Мармарис
|10–15
|18
|Стамбул
|6–11
|11
Погода в Турции разнообразна и зависит от региона и времени года. Летом температура воздуха на курортах может достигать 34°C, а температура моря – 28°C. В зимние месяцы температура воздуха в популярных туристических местах колеблется от 5°C до 17°C, а температура моря – от 8°C до 18°C.
Турция с высоты
Цены на проживание в Турции в 2024 году по месяцам
Анталия
|Месяц
|Средняя цена за ночь (USD)
|Январь
|30–50
|Февраль
|30–50
|Март
|40–60
|Апрель
|50–80
|Май
|60–100
|Июнь
|80–120
|Июль
|100–150
|Август
|100–150
|Сентябрь
|80–120
|Октябрь
|60–100
|Ноябрь
|40–60
|Декабрь
|30–50
Алания
|Месяц
|Средняя цена за ночь (USD)
|Январь
|25–45
|Февраль
|25–45
|Март
|35–55
|Апрель
|45–75
|Май
|55–90
|Июнь
|70–110
|Июль
|90–140
|Август
|90–140
|Сентябрь
|70–110
|Октябрь
|55–90
|Ноябрь
|35–55
|Декабрь
|25–45
Бодрум
|Месяц
|Средняя цена за ночь (USD)
|Январь
|35–60
|Февраль
|35–60
|Март
|45–70
|Апрель
|55–90
|Май
|70–110
|Июнь
|90–140
|Июль
|120–180
|Август
|120–180
|Сентябрь
|90–140
|Октябрь
|70–110
|Ноябрь
|45–70
|Декабрь
|35–60
Мармарис
|Месяц
|Средняя цена за ночь (USD)
|Январь
|30–50
|Февраль
|30–50
|Март
|40–60
|Апрель
|50–80
|Май
|60–100
|Июнь
|80–120
|Июль
|100–150
|Август
|100–150
|Сентябрь
|80–120
|Октябрь
|60–100
|Ноябрь
|40–60
|Декабрь
|30–50
Стамбул
|Месяц
|Средняя цена за ночь (USD)
|Январь
|50–80
|Февраль
|50–80
|Март
|60–90
|Апрель
|70–110
|Май
|80–130
|Июнь
|90–140
|Июль
|100–160
|Август
|100–160
|Сентябрь
|90–140
|Октябрь
|80–130
|Ноябрь
|60–90
|Декабрь
|50–80
Цены на проживание в Турции зависят от месяца и региона. Летом (июнь-август) стоимость проживания достигает максимума, особенно в популярных курортных городах. В межсезонье и зимой цены значительно ниже, что делает отдых более доступным.
Отель в Турции
Популярные экскурсии в туристических городах Турции и цены
Турция предлагает разнообразие экскурсий, которые позволят узнать богатую историю страны, насладиться природными красотами и активными видами отдыха. В таблице ниже представлены популярные экскурсии в Анталии, Алании, Бодруме, Мармарисе и Стамбуле, а также примерные цены на них в 2024 году.
Анталия
|Экскурсия
|Описание
|Цена (USD)
|Античный город Перге и амфитеатр Аспендос
|Экскурсия включает посещение древнего города Перге и знаменитого амфитеатра Аспендос.
|$50–70
|Водопады Куршунлу и Дюден
|Тур по живописным водопадам, с возможностью прогулок по парку и пикника на природе.
|$40–60
|Яхт-тур по Средиземному морю
|Однодневное плавание на яхте с остановками для купания и обеда.
|$60–80
|Каппадокия (2-дневный тур)
|Двухдневная поездка с посещением подземных городов и полетом на воздушном шаре.
|$200–300
Алания
|Экскурсия
|Описание
|Цена (USD)
|Замок Алании и Красная башня
|Историческая экскурсия с посещением замка и башни, а также обзор города с высоты.
|$30–50
|Река Дим Чай
|Прогулка по реке с обедом на плавучих ресторанах и посещением пещеры Дим.
|$40–60
|Джип-сафари
|Экстремальное сафари на джипах по горам и лесам вокруг Алании.
|$50–70
|Рафтинг на реке Кёпрюлю
|Сплав по бурной реке с инструкторами и оборудованием.
|$40–60
Бодрум
|Экскурсия
|Описание
|Цена (USD)
|Экскурсия на остров Кос (Греция)
|Короткая поездка на пароме до греческого острова Кос, с осмотром достопримечательностей.
|$60–90 (включая визовый сбор)
|Замок Святого Петра и Музей подводной археологии
|Посещение средневекового замка и уникального музея.
|$40–60
|Дневной круиз по Эгейскому морю
|Прогулка на яхте с остановками для купания и обеда.
|$70–100
|Турецкая ночь
|Вечерняя программа с традиционной турецкой музыкой, танцами и ужином.
|$50–70
Мармарис
|Экскурсия
|Описание
|Цена (USD)
|Остров Клеопатры (Седир)
|Поездка на остров с уникальным пляжем, известным своим мелким песком.
|$50–70
|Памуккале (однодневный тур)
|Посещение белоснежных террас Памуккале и древнего города Иераполис.
|$80–120
|Аквапарк Атлантис
|Развлекательный день в крупнейшем аквапарке региона.
|$30–50
|Рыбалка в Эгейском море
|Утренний или вечерний тур с рыбалкой, включая оборудование и обед.
|$70–100
Стамбул
|Экскурсия
|Описание
|Цена (USD)
|Айя-София и Голубая мечеть
|Экскурсия по знаменитым историческим мечетям Стамбула.
|$40–60
|Тур по Босфору
|Круиз по проливу Босфор с видом на основные достопримечательности города.
|$30–50
|Дворец Топкапы
|Посещение резиденции османских султанов с экскурсоводом.
|$50–70
|Гранд Базар и Египетский Базар
|Шопинг-тур по самым крупным рынкам Стамбула.
|$20–40
Отдых в Турции в 2024 году обещает быть незабываемым благодаря сочетанию доступных цен, разнообразных курортов и богатого выбора экскурсий. Планируя свой отдых, учтите сезонные особенности, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и запоминающимся.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru