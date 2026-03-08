1 ч. ложка гранул в горшок - и фиалка похожа на цветочное облако: бесконечная бутонизация запустится до конца марта

Какая подкормка позволит улучшить цветение фиалки

Фиалки нравятся многим из-за неприхотливости, длительного цветения и простоты в уходе. Но комнатному растению все-таки необходимы подкормки, так как в горшке питательные вещества быстро заканчиваются. Из-за неприхотливости подойдут практически любые удобрения.

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова в беседе с «Городовым» посоветовала выбрать то удобрение, которое используется не только цветоводами, но и садоводами. Речь идет о суперфосфате.

«Подкормка является стимулятором цветения, роста. Она содержит азот и фосфор, что обеспечит фиалку всем необходимым. Удобрение также подкисляет почву. Это очень важно для любого вида фиалок», - сообщает Ксения Давыдова.

Для приготовления подкормки необходимо растворить одну чайную ложку суперфосфата в теплой воде, после чего внести ее в горшок с фиалкой. Предварительного увлажнения почвы не требуется. Удобрять фиалку достаточно один раз в месяц. Эффект будет заметен уже после первого раза. Процесс цветения запустится до конца марта.

Рекомендации агронома:

«Суперфосфат можно использовать не только для приготовления раствора. Его допустимо применять в сухом виде. Для этого достаточно добавить в горшок с фиалкой 1 чайную ложку гранул и внести воду». «Подкормка суперфосфатом прекрасно подходит для других комнатных растений. На нее хорошо реагирует спатифиллум, антуриум, драцена, фикус Бенджамина, орхидея, бегония».

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить орхидею до конца марта.