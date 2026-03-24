1 хитрость со сковородой: Рыба больше не "стреляет" при жарке - классный лайфхак

Приготовление жареной рыбы на сковороде не требует каких-то особенных умений от хозяйки, с этим блюдом справится даже начинающий кулинар.
Но даже опытным хозяйкам не всегда удаётся решить проблему "стреляющего" на сковороде масла при жарке рыбы. Как от этой беды избавиться, догадаться может не каждый, но совет есть, попробуйте его в действии.
Перед тем, как класть рыбу на разогретую с маслом сковородку, на её дно нужно насыпать немного соли, примерно столовую ложку. После этого укладывать рыбу, нарезанную на порционные куски.
При таком способе жарки брызг со сковороды не будет, плита и окружающие кухонные поверхности останутся чистыми, не придётся отмывать их после приготовления рыбы.
Для приготовления вкусной рыбы с зажаристой корочкой нужно:
Для приготовления вкусной рыбы с зажаристой корочкой нужно:
- 2 шт минтая;
- специи и соль;
- 80 г муки;
- 4 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления минтая на сковороде
- Рыбу чистим и промываем, обсушиваем каждый кусочек бумажным полотенцем, присыпаем специями, добавляем немного соли. Если соль будем сыпать на сковороду в масло, чтобы не брызгало, то саму рыбу можно не солить или подсолить совсем не много.
- Оставляем кусочки на тарелке на 15-20 минут, чтобы впитали соль и специи.
- Муку высыпаем в тарелку, обваливаем каждый кусочек рыбы с 2 сторон.
- Сковородку разогреваем с маслом, высыпаем на дно немного соли.
- Теперь кладём рыбу, и не накрывая крышкой сковородку, быстро обжариваем рыбу на сильном нагреве с 2 сторон.
- Нагрев снижаем, накрываем сковородку крышкой, томим рыбу 3-5 минут, а затем снова увеличиваем нагрев и добиваемся румяной корочки.
Жареный таким образом минтай хорошо подавать с горячим картофельным пюре. Отдельно на стол можно поставить на стол салат из свежих овощей. Простой, но очень вкусный ужин готов. Приятного аппетита!
