1 хитрость в макияже: Нависшее веко скрыла за 5 секунд - взгляд как у школьницы

Совет для женщин по корректирующему макияжу.

Женская внешность индивидуальна, совсем не обязательно подгонять себя под стандарты красоты. Наоборот, в последнее время в моду вошла естественная красота.

Но если во внешности есть какие-то несовершенства, которые можно с успехом скрыть, женщины рады это сделать. Одной из проблем является нависшее веко. Взгляд кажется тяжёлым, внешний вид - уставшим.

Совет по коррекирующему макияжу дали на канале "Бытовые хитрости", стоит к нему прислушаться.

Некоторые женщина уверены, что умеют краситься, чтобы скрыть нависшее веко. При этом они наносят тёмные тени на подвижное веко, а область над бровью высветляют. Не стоит этого делать, вмето того, чтобы скрыть проблему, получается этим способом её только усугубить.

Для нависшего века подходит совсем иной вариант макияжа. Нам нужно поменять местами светлые и тымные акценты, тогда взгляд станет свежим и открытым, будто вам 16 лет.

Берём тени коричнево-бежевого оттенка и наносим выше складки подвижного века, растушёвываем, на заходя вниз за складку. Уже сейчас можно заметить, что визуально глаза стали более открытыми.

Теперь более светлыми тенями проходимся по подвижному веку, что ещё больше усиливает созданный эффект.

Для завершения макияжа можно высветлить внутренний углолок глаза. Также важно не зыбыть про межресничную область, её можно выделить коричнево-бежевым карандашом. Это сделает взгляд ярче, но не утяжелит его.

Нижнее веко при этом можно совсем не красить или выделить его лёгкими мерцающими тенями светлого оттенка. Тёмный карандаш для нижнего контура глаза не используем, такой приём подходит только для очень больших глаз, так как делает их уже.

Завершаем макияж глаз тёмной тушью для ресниц и наслаждаемся своей красотой.

