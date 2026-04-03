1 щепотка в горшок – и замиокулькас не узнать: рахисы прут стеной, листья лоснятся – природный азот
1 щепотка в горшок – и замиокулькас не узнать: рахисы прут стеной, листья лоснятся – природный азот

Опубликовано: 3 апреля 2026 18:34
 Проверено редакцией
1 щепотка в горшок – и замиокулькас не узнать: рахисы прут стеной, листья лоснятся – природный азот
1 щепотка в горшок – и замиокулькас не узнать: рахисы прут стеной, листья лоснятся – природный азот
Чем подкормить замиокулькас для наращивания листвы

Замиокулькас считается одним из самых эффектных комнатных растений. Его главное украшение - мощные глянцевые листья-перья и упругие рахисы (черешки, на которых располагаются листовые пластинки).

Однако "долларовое дерево" будет радовать пышной кроной только в том случае, если его регулярно подкармливать. Отличным удобрением для станет кровяная мука. Это уникальное средство состоит исключительно из природных компонентов.

Важное предупреждение: такая подкормка подходит только взрослым растениям. У молодых клубней кровяная мука может вызвать химический ожог.

Состав и влияние на рост замиокулькаса

Кровяная мука - это ценный источник протеина, лизина, животных жиров, фосфора, а также золы растительного и костного происхождения. Ключевым преимуществом является азот в органической форме, который высвобождается постепенно.

Регулярное внесение этого удобрения стимулирует активный рост цветка и ускоряет наращивание густой листовой массы. Единственный минус - специфический запах, поэтому лучше хранить муку в герметичном контейнере.

Как правильно подкормить

В первую очередь полейте замиокулькас отстоянной водой комнатной температуры. Затем прикопайте 1/2 чайной ложки муки в грунт ближе к краю горшка.

Тщательно смешайте удобрение с верхним слоем земли, после чего немного полейте цветок еще раз, чтобы питательные вещества начали работать, рекомендует цветовод Елена Николаева на канале "60 Соток в Сибири".

