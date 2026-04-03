Невский проспект глазами местных: почему петербуржцы избегают его, а туристы ломятся толпами - ответ удивит

Почему местные обходят Невский стороной

Автор канала «АмбассаЖор» - коренная петербурженка, которая не испытывает любви к прогулкам по Невскому проспекту. Для местных это не душа Петербурга, а скорее туристическая витрина: красиво, но «смотреть, не трогать».

За неприглядную правду девушку не раз ругали в комментариях, особенно приезжие. Но она рассказывает честно: почему петербуржцы обходят главную улицу стороной.

Толпы, шум и вечная спешка

Плотность людей как в московском метро в час пик. В праздники и вовсе не пройти. Вечером местные туда стараются не соваться: шум, пробки, экскурсионные группы, уличные музыканты с толпами зрителей.

Невский сегодня

Раньше здесь кипела интеллигентная жизнь: аптеки, салоны, букинисты, студенческие споры за чашкой кофе. Сейчас - сетевые кофейни, мармеладки и портреты за пять минут. Даже «Дом книги» внутри уже больше про магниты и канцелярию, чем про литературу.

Еда для туристов, а не для своих

Почти все рестораны на Невском работают на приезжих: высокие цены, среднее качество и «экспириенс» уровня отзывов в интернете. Настоящую петербургскую кухню ищут в других местах.

А за что все-таки любят?

Невский прекрасен ранним утром, в 6–7 часов, когда город только просыпается. Магазины закрыты, улицы пусты, воздух чист. Или в дождь, когда людей почти нет. Вот тогда это настоящий Петербург.

Настоящий город по версии местных

Чтобы увидеть и почувствовать настоящий Питер, туристам стоит посетить: улицу Восстания и Маяковского, Коломну у Никольского собора, дворы Васильевского острова, Петроградку, набережную Фонтанки и Литейный.

