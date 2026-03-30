Сюда едут миллионы – а уезжать не хочет никто: как выглядит главный город Кубани  

Атмосфера и характер Краснодара

Краснодар - это город, который удивляет своим контрастом. Он молод по меркам истории, но его облик складывался из множества эпох и культур. Однако не стоит ограничиваться только центральной площадью. Вокруг много потрясающих мест, которые удивят даже искушенного туриста.

История города

Год был основан в 1793 году и назывался Екатеринодар. Настоящий толчок к его развитию дали 1860-е годы: после завершения Кавказской войны на кубанские земли хлынули крестьяне, купцы и переселенцы из Греции с Арменией.

Эта многонациональная «смесь» стала основой местного колорита. Именно в этот период город обрел гражданское управление и начал превращаться в крупный торговый центр. В конце 19 - начале 20 века в городе появилось много домов в стиле модерн. Их строили из красного кирпича, и многие из них стоят до сих пор.

Островки старого города

Сегодня Краснодар является одним из самых молодых городов-миллионеров страны. Население стремительно растет и уже превысило отметку в 2,3 млн человек. Однако в самом центре время словно замирает. Старые дворики с чугунным кружевом козырьков и аутентичными дверями создают ощущение отдельной вселенной.

Исторический центр и его сокровища

Туристам не стоит замыкаться только на Красной улице или парке Галицкого. Подлинную атмосферу города дают прогулки по Рашпилевской, Пушкина, Гоголя и Коммунаров. Здесь даже трамваи становятся частью исторического пейзажа.

Особого внимания заслуживает Всесвятское кладбище. То, что оно сохранилось в центре города, - большая редкость, поскольку в советское время подобные места уничтожались, сообщает "Архитектурные излишества".

