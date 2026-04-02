Цветут ковром без хлопот, как магнит притягивают опылителей: 3 роскошных цветка для занятых садоводов

Плотный цветущий ковер, под которым не пробиваются сорняки, а над ним день за днем кружат пчелы и бабочки. Звучит, как чудесный сон, но получить такую картину вполне реально. Только нужно выбрать правильные растения, которые одновременно и украшают участок, и работают на его экосистему, привлекая опылителей. Агроном, цветовод Ксения Давыдова перечислила любимые почвопокровники пчел, которые не требуют сложного ухода от садовода.
Флокс шиловидный
Этот многолетник — настоящая звезда весеннего сада. Его игольчатые листья образуют плотный зеленый ковер, а в мае-июне он покрывается тысячами звездчатых цветков розового, лилового, белого или фиолетового оттенка.
- Сохраняет зелень даже зимой
- Идеален для каменистых склонов, рокариев и бордюров
- Плотный покров не оставляет шансов сорнякам
Флокс привлекает пчел и ранних бабочек, обеспечивая их щедрым источником нектара и пыльцы в то время, когда другие растения только просыпаются.
"Сразу после цветения слегка подстригите верхушки побегов — это простимулирует ветвление и сделает «ковер» еще гуще", - советует Ксения Давыдова.
Тимьян ползучий (чабрец)
Тимьян образует низкий, плотный ковер из мельчайших листьев и цветет маленькими лавандовыми цветами в начале лета. А его аромат — отдельное удовольствие.
- Идеален для посадки между плитами дорожек
- Засухоустойчив, прекрасно растет на бедных почвах
- Один из лучших медоносов среди почвопокровников
Цветущий тимьян буквально «гудит» от пчел и привлекает бабочек. Это одно из самых любимых растений опылителей.
Эксперт советует высаживать тимьян на солнечных участках с хорошим дренажем. После цветения слегка обрезать, чтобы сохранить форму куртины.
Барвинок малый
Барвинок — вечнозеленый почвопокровник. Его блестящие изумрудные листья украшают сад круглый год, а с апреля по май растение покрывается нежными лавандово-голубыми цветками.
- Прекрасно растет в тени под деревьями
- Быстро разрастается, укрепляя склоны
"Барвинок может быть агрессивным. Чтобы он не «уполз» на газон или соседнюю клумбу, при посадке вкопайте в землю бордюрную ленту — это удержит его корни в отведенных границах", - рекомендует Давыдова.
Барвинок - ранний источник нектара для пчел, которые только пробуждаются после зимы. Возможно повторное цветение в августе-сентябре, что делает его ценным для опылителей на протяжении всего сезона.
Ранее Городовой рассказал, чем стимулировать цветение розы.