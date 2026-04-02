Цветут ковром без хлопот, как магнит притягивают опылителей: 3 роскошных цветка для занятых садоводов

Растения, которые привлекают пчел и бабочек на участок

Плотный цветущий ковер, под которым не пробиваются сорняки, а над ним день за днем кружат пчелы и бабочки. Звучит, как чудесный сон, но получить такую картину вполне реально. Только нужно выбрать правильные растения, которые одновременно и украшают участок, и работают на его экосистему, привлекая опылителей. Агроном, цветовод Ксения Давыдова перечислила любимые почвопокровники пчел, которые не требуют сложного ухода от садовода.

Флокс шиловидный

Этот многолетник — настоящая звезда весеннего сада. Его игольчатые листья образуют плотный зеленый ковер, а в мае-июне он покрывается тысячами звездчатых цветков розового, лилового, белого или фиолетового оттенка.

Сохраняет зелень даже зимой

Идеален для каменистых склонов, рокариев и бордюров

Плотный покров не оставляет шансов сорнякам

Флокс привлекает пчел и ранних бабочек, обеспечивая их щедрым источником нектара и пыльцы в то время, когда другие растения только просыпаются.

"Сразу после цветения слегка подстригите верхушки побегов — это простимулирует ветвление и сделает «ковер» еще гуще", - советует Ксения Давыдова.

Тимьян ползучий (чабрец)

Тимьян образует низкий, плотный ковер из мельчайших листьев и цветет маленькими лавандовыми цветами в начале лета. А его аромат — отдельное удовольствие.

Идеален для посадки между плитами дорожек

Засухоустойчив, прекрасно растет на бедных почвах

Один из лучших медоносов среди почвопокровников

Цветущий тимьян буквально «гудит» от пчел и привлекает бабочек. Это одно из самых любимых растений опылителей.

Эксперт советует высаживать тимьян на солнечных участках с хорошим дренажем. После цветения слегка обрезать, чтобы сохранить форму куртины.

Барвинок малый

Барвинок — вечнозеленый почвопокровник. Его блестящие изумрудные листья украшают сад круглый год, а с апреля по май растение покрывается нежными лавандово-голубыми цветками.

Прекрасно растет в тени под деревьями

Быстро разрастается, укрепляя склоны

"Барвинок может быть агрессивным. Чтобы он не «уполз» на газон или соседнюю клумбу, при посадке вкопайте в землю бордюрную ленту — это удержит его корни в отведенных границах", - рекомендует Давыдова.

Барвинок - ранний источник нектара для пчел, которые только пробуждаются после зимы. Возможно повторное цветение в августе-сентябре, что делает его ценным для опылителей на протяжении всего сезона.

