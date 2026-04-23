1 шт. в воду – и орхидея – королева дома: бутоны лезут без продыху и днем, и ночью, один за другим
1 шт. в воду – и орхидея – королева дома: бутоны лезут без продыху и днем, и ночью, один за другим

Опубликовано: 23 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как превратить даже чахлую орхидею в шальную императрицу

Орхидея – эффектное тропическое растение, которое любят многие цветоводы. При правильном уходе и подкормках фаленопсис может цвести почти круглый год. Как добиться такого результата, объяснила выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Подкормка №1

По словам эксперта, для запуска яркого и продолжительного цветения орхидее нужны своевременные подкормки. Чтобы приготовить одну из них, потребуется:

  • никотиновая кислота – 1/3 таблетки;
  • таблетка глицина – 1 шт.;
  • вода – 1 литр.

Перечисленные таблетки нужно растолочь и развести в воде. Все размешать, перелить в контейнер и поставить туда горшок с орхидеей на 15-20 минут.

Как работает удобрение

Никотиновая кислота способствует активному росту и обильному цветению орхидеи. Глицин – аминокислота, которая оздоравливает растение и улучшает усвоение им питательных веществ из грунта.

Подкормка №2

Кроме того, орхидея с благодарностью реагирует на подкормку с монофосфатом калия: как под корень, так и по листу. Для ее приготовления достаточно смешать 1 грамм удобрения и 1 литр воды. Полученным раствором полить орхидею сверху и опрыскать по листу.

Такая подкормка богата фосфором и калием. Фосфор способствует росту корней, закладке цветочных почек, увеличивает продолжительность цветения и усиливает выработку пигментов, благодаря чему бутоны вырастают крупными и яркими. Калий укрепляет клетки растений, что обеспечивает упругость листьев.

Важный нюанс

Монофосфат калия ни в коем случае нельзя применять, если орхидея заразилась грибковой или бактериальной инфекцией. Так как патогенные микроорганизмы активизируются под действием фосфора и калия.

