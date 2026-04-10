116 тысяч штрафов: скрытые номера не спасут петербуржцев от наказания рублем

В первом квартале 2026 года инспекторы выявили более 116 тысяч нарушений правил использования платной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.
Под контролем ведомства находится более 48 тысяч парковочных мест, включая 5165 для маломобильных граждан. Мониторинг показал, что многие водители игнорируют правила.
Наиболее распространены случаи сокрытия номеров: за три месяца зафиксировано почти 7,8 тысячи автомобилей с закрытыми знаками и 3,6 тысячи без номеров. Кроме того, 895 раз машины незаконно занимали места для инвалидов.
Контроль за соблюдением правил в зоне платной парковки продолжается. Нарушители, пытающиеся обмануть систему с номерами или чужими местами, должны знать: инспекторы замечают все.