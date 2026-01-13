Городовой / Город / 12 жизней унесли новогодние пожары в Ленобласти
12 жизней унесли новогодние пожары в Ленобласти

Опубликовано: 13 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Рассмотрением подобных случаев занимается региональное управление Следственного комитета.

В Ленинградской области за новогодние каникулы 12 человек стали жертвами пожаров. Все происшествия находятся в поле внимания регионального следственного управления. Ведомство проводит проверки по каждому случаю и, если это необходимо, возбуждает уголовные дела.

Сотрудники следствия также оценивают работу пожарного надзора в связи с этими происшествиями. В официальном сообщении пресс-службы напоминается, что большинство возгораний происходит в жилых зданиях из-за неосторожного обращения с огнём, перегрузки электропроводки и халатности.

Трагические последствия наступают, как правило, при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания,— отметили представители ведомства.

После новогодних праздников сотрудники правоохранительных органов напоминают о необходимости соблюдать меры противопожарной безопасности. Основная часть инцидентов связана с нарушением правил эксплуатации электроприборов и невнимательностью жителей.

Юлия Аликова
