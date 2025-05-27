13 слоев краски: какие секреты скрывает Зимний дворец

Главная достопримечательность Петербурга стоит на берегу невы уже много лет, и каждый правитель пытался сделать дворец под себя.

Зимний дворец в Санкт-Петербурге — это и красивое здание, и настоящий символ российской истории, архитектуры и монархии. Его сразу узнают по стилю, колоннам, украшенным лепниной, и бирюзово-зеленому оттенку. Но мало кто знает, что этот цвет — результат долгой и сложной истории, которая длилась почти три века.

От деревянного домика Петра I до грандиозного дворца Растрелли

История Зимнего дворца начинается еще с Петра Великого. В 1711 году он построил на берегу Невы небольшой деревянный дом — первую зимнюю резиденцию, откуда и пошло название дворца. Этот дом был скромным и совсем не походил на тот роскошный дворец, который мы видим сегодня.

В 1719–1721 годах архитектор Георг Маттарнови возвел на этом месте дворец, который и стал первым каменным Зимним дворцом. Императрица Елизавета Петровна в 1754 году поручила итальянскому архитектору Бартоломео Растрелли построить новый дворец в стиле барокко — самый роскошный и грандиозный в Европе того времени. Строительство шло восемь лет, и завершилось в 1762 году уже после смерти Елизаветы.

Кто доделывал дворец?

После смерти Елизаветы строительство завершал Петр III, а затем за внутреннее оформление взялась Екатерина II. Именно при ней дворец приобрел свой окончательный облик.

Цвета Зимнего дворца: от желтого к бирюзовому

Первоначально дворец был окрашен в светло-охристый, почти желтый, цвет, с белыми декоративными элементами. Это подтверждают не только описания самого Растрелли, но и архивные документы.

Со временем цвет менялся: после пожара 1837 года фасад перекрасили в оттенок слоновой кости. В середине XIX века, при Александре II, охра стала насыщеннее — начался так называемый «оранжевый период».

При Александре III фасад приобрел кирпично-красный оттенок, что связывали с «военным» стилем — цветом казарм и военных зданий. А при Николае II дворец стал монохромным — терракотовым, без выделения декоративных деталей, передают РИА Новости.

После революции 1917 года дворец не сразу начали реставрировать — экономика была в упадке, но уже в 1927 году специалисты взялись за обновление фасада. Именно тогда и обнаружили 13 слоев краски на стенах — настоящий исторический «слоеный пирог» из разных эпох.

В 1930-х здание приобрело коричнево-серый, а затем почти оранжевый с белыми элементами, что плохо повлияло на отделку. В 1946 году, после войны, дворец получил знаменитый бирюзово-зеленый оттенок с белыми колоннами и охровым декором — именно этот цвет и стал основным почти на 80 лет. В 2008 году оттенок стал немного темнее, но в целом дворец сохранил свой узнаваемый облик.