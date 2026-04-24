15 часов света против мокрого снега: почему в Петербурге пора снова доставать зимние куртки

Весна в Петербурге снова взяла паузу. Если утро пятницы еще казалось бодрым, то прогнозы на ближайшие дни заставляют достать теплые вещи.
Кто портит нам погоду?
По данным центра «ФОБОС», на город наступает холодный фронт. Его пригнал мощный циклон, который сейчас уходит в сторону Баренцева моря. Этот фронт идет с севера на юг и скоро плотно закроет небо облаками.
Что это значит для нас? Кратковременные дожди неизбежны, а в Ленинградской области они и вовсе могут превратиться в мокрый снег.
Градусы и давление
Сегодня в Петербурге еще будет относительно комфортно — термометры покажут +8…+10 градусов. В области будет чуть прохладнее: от +5 до +10.
Другие важные цифры:
- Ветер: Северо-западный, 4–9 м/с. Он будет порывистым, так что на открытых пространствах будет зябко.
- Давление: 752 мм рт. ст. Это ниже нормы, поэтому метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию.
Выходные: достаем пуховики обратно
Если сегодня еще можно гулять, то в выходные погода окончательно испортится. Весна берет паузу, и в город возвращается зима:
- Суббота (25 апреля): Днем еще +6…+8, но ночью возможен заморозок. Ждем мокрый снег, переходящий в дождь.
- Воскресенье (26 апреля): Самый неприятный день. Похолодает до +3…+5 градусов. Ожидаются сильные осадки — и дождь, и снег одновременно.
Короткие советы на эти дни
- Не прячьте зонты. Дождь может начаться внезапно, несмотря на утреннее солнце.
- Автомобилистам на заметку. Ночные заморозки и мокрый снег сделают дороги скользкими. Если уже сменили резину — будьте предельно осторожны.
- Световой день растет. Несмотря на тучи, день длится уже 15 часов 20 минут. Лето всё равно близко!
Петербургская погода в апреле — это проверка на прочность. Одевайтесь теплее и не болейте!