15 минут прогрева — минус пол-литра топлива: нужно ли этим заниматься и как сократить расходы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Трипсы сгорят в аду: Устраиваю им душ и совершаю ещё 3 действия Полезное
А вы знали, как приготовить мороженое за 1 минуту? Взбиваем 3 продукта - и готово Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

15 минут прогрева — минус пол-литра топлива: нужно ли этим заниматься и как сократить расходы

Опубликовано: 1 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
15 минут прогрева — минус пол-литра топлива: нужно ли этим заниматься и как сократить расходы
15 минут прогрева — минус пол-литра топлива: нужно ли этим заниматься и как сократить расходы
Legion-Media
Как прогрев двигателя влияет на расход топлива.

Прогрев двигателя — вечный спор среди водителей. Одни не трогаются с места без "разогрева", другие сразу едут. Автор Дзен-канала "Автовыбор" рассказал, сколько бензина уходит при прогреве двигателя.

Сколько реально сгорает бензина

Эксперимент при температуре −20°C показал: за 15 минут работы на холостых двигатель объёмом 1.6 л расходует около 550 мл бензина.

Если греть машину утром и вечером — это уже больше литра в день. За месяц набегает ощутимая сумма.

Нужно ли вообще греть мотор

Современные авто действительно могут ехать сразу — так советуют производители. Но есть нюанс: холод, густое масло и некомфортный салон никто не отменял.

Поэтому прогрев полезен, но в разумных пределах.

Главная ошибка водителей

Греть машину по 10-15 минут — бессмысленно. Для двигателя достаточно температуры около +20°C, чтобы начать движение без лишней нагрузки. Обычно это занимает 3-5 минут, а не четверть часа.

Как сократить расход топлива

Есть простые приёмы, которые реально работают:

— Не перегревайте мотор — достаточно лёгкого прогрева
— Включайте рециркуляцию воздуха — салон прогреется быстрее
— Не держите двигатель на холостых долго — лучше начать движение плавно

Ранее мы пиасли о том, как вернуть идеальную прозрачность лобовому стеклу.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью