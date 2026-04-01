15 минут прогрева — минус пол-литра топлива: нужно ли этим заниматься и как сократить расходы

Прогрев двигателя — вечный спор среди водителей. Одни не трогаются с места без "разогрева", другие сразу едут. Автор Дзен-канала "Автовыбор" рассказал, сколько бензина уходит при прогреве двигателя.
Сколько реально сгорает бензина
Эксперимент при температуре −20°C показал: за 15 минут работы на холостых двигатель объёмом 1.6 л расходует около 550 мл бензина.
Если греть машину утром и вечером — это уже больше литра в день. За месяц набегает ощутимая сумма.
Нужно ли вообще греть мотор
Современные авто действительно могут ехать сразу — так советуют производители. Но есть нюанс: холод, густое масло и некомфортный салон никто не отменял.
Поэтому прогрев полезен, но в разумных пределах.
Главная ошибка водителей
Греть машину по 10-15 минут — бессмысленно. Для двигателя достаточно температуры около +20°C, чтобы начать движение без лишней нагрузки. Обычно это занимает 3-5 минут, а не четверть часа.
Как сократить расход топлива
Есть простые приёмы, которые реально работают:
— Не перегревайте мотор — достаточно лёгкого прогрева
— Включайте рециркуляцию воздуха — салон прогреется быстрее
— Не держите двигатель на холостых долго — лучше начать движение плавно
