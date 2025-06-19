В Ботаническом саду — ЧП: петербургский столетний ветеран-гигант завалился прямо на глазах у посетителей

В Ботаническом саду Петербурга прямо на глазах у посетителей завалился 200-килограммовый эхинокактус Грузона. Растение-ветеран 1926 года посева не выдержало собственного веса и потребовало проведение спасательной операции.

Спасательная операция: Использование рычагов и стального троса

К слову, высота «тещина пуфика» достигла 90 сантиметров, а диаметр — 55 сантиметров. О подробностях спасательной операции сообщили в пресс-службе дендрария.

«Просто взять и приподнять его было невозможно, но наши оранжерейные джентльмены смогли сделать это при помощи рычагов. На эхинокактус одели «пояс» из старого шланга, внутри которого располагался стальной трос. Последний перекинули через потолочную балку и зафиксировали», — говорится в сообщении.

Так, почти 100-летнее растение смогло встать в полный рост, после чего его удалось поставить на место.

Травмы садоводов: Колючки эхинокактуса — серьезное препятствие

Правда, не обошлось без травм — мужчины-садоводы получили травмы от колючек, ведь у эхинокактусов они весьма крепкие.

В Ботаническом саду выразили надежду, что кактус простоит еще около 10 лет.

Между тем, это не первое подобное происшествие. Год назад в Ботаническом саду огромная агава Сальма завалилась на бок, перегородив центральный проход в оранжерее.