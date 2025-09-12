Городовой / Город / До 26 рублей с поездки: как и сколько экономят на проезде петербуржцы
До 26 рублей с поездки: как и сколько экономят на проезде петербуржцы

Опубликовано: 12 сентября 2025 18:32
валидатор
До 26 рублей с поездки: как и сколько экономят на проезде петербуржцы
globallookpress/ Ruslan Yarocky

Скидка на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях действует до конца 2025 года.

Несмотря на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга с 8 августа, владельцы Единой карты петербуржца (ЕКП) продолжают экономить.

Экономия до 26 рублей за поездку

При оплате ЕКП “пластиком” скидка составит 21 рубль от базового тарифа. При использовании смартфона с загруженной картой экономия увеличится до 26 рублей.

Как пишет 47news.ru, ежедневные поездки позволят петербуржцам существенно сократить расходы на транспорт.

7 488 рублей в год

Рациональное использование ЕКП позволяет за год сэкономить до 7 488 рублей, делая карту не просто платежным инструментом, но и инструментом для разумного управления бюджетом.

Автор:
Ксения Пронина
Город
