До 26 рублей с поездки: как и сколько экономят на проезде петербуржцы

Несмотря на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга с 8 августа, владельцы Единой карты петербуржца (ЕКП) продолжают экономить.
Экономия до 26 рублей за поездку
При оплате ЕКП “пластиком” скидка составит 21 рубль от базового тарифа. При использовании смартфона с загруженной картой экономия увеличится до 26 рублей.
Как пишет 47news.ru, ежедневные поездки позволят петербуржцам существенно сократить расходы на транспорт.
7 488 рублей в год
Рациональное использование ЕКП позволяет за год сэкономить до 7 488 рублей, делая карту не просто платежным инструментом, но и инструментом для разумного управления бюджетом.