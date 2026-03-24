До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
225 лет трагедии: мерная икона на могиле Павла I возродила обычай Романовых

Опубликовано: 24 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Образ небесного покровителя создан по давней традиции царской семьи.

В годовщину смерти императора Павла I на его могиле в Петропавловской крепости разместили мерную икону небесного покровителя, выполненную по старинной традиции царского дома.

Образ установили на захоронение Павла I в Петропавловской крепости в день трагической гибели монарха.

Традиция мерных икон, уходящая корнями в прошлое царской семьи, предполагала создание иконы покровителя при рождении ребенка — точно по росту и ширине плеч.

Для Павла I икона имеет высоту 51 см и ширину 14 см. После кончины императора ее поместили у гробницы в усыпальнице, но позже, как отмечают историки, она пропала, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как пояснила ведущий научный сотрудник музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова, икону написал мастер Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко, следуя техникам той эпохи и образцам XVIII века, поскольку оригинал не сохранился. Это мерная икона в духе тех времен.

Ровно 225 лет назад заговорщики убили Павла I в Михайловском замке. За пять лет правления он начал ограничивать крепостное право и привилегии дворян, реформировал армию и без войны присоединил Аляску.

В годовщину в Петропавловском соборе отслужили панихиду и возложили цветы к могиле.

Автор:
Юлия Аликова
