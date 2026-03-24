225 лет трагедии: мерная икона на могиле Павла I возродила обычай Романовых

В годовщину смерти императора Павла I на его могиле в Петропавловской крепости разместили мерную икону небесного покровителя, выполненную по старинной традиции царского дома.
Образ установили на захоронение Павла I в Петропавловской крепости в день трагической гибели монарха.
Традиция мерных икон, уходящая корнями в прошлое царской семьи, предполагала создание иконы покровителя при рождении ребенка — точно по росту и ширине плеч.
Для Павла I икона имеет высоту 51 см и ширину 14 см. После кончины императора ее поместили у гробницы в усыпальнице, но позже, как отмечают историки, она пропала, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Как пояснила ведущий научный сотрудник музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова, икону написал мастер Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко, следуя техникам той эпохи и образцам XVIII века, поскольку оригинал не сохранился. Это мерная икона в духе тех времен.
Ровно 225 лет назад заговорщики убили Павла I в Михайловском замке. За пять лет правления он начал ограничивать крепостное право и привилегии дворян, реформировал армию и без войны присоединил Аляску.
В годовщину в Петропавловском соборе отслужили панихиду и возложили цветы к могиле.