3 средства на огрубевшие пятки: И кожа стала как у младенца-грудничка - словно в SPA сходила

После долгой холодной зимы всем хочется обновиться, будто родиться заново. Но некоторые моменты не дают почувствовать себя красивой.
Ну как можно надеть открытую обувь, если пятки за зиму огрубели и потрескались? На канале "Мамулины секреты" рассказывают, как вернуть им гладность при помощи простых средств.
Можно, конечно, сходить на педикюр или посетить SPA-салон, но не всем женщинам эти услуги доступны, их стоимость достаточно высокая. Расскажем, как вернуть пяткам гладкость в домашних условиях.
Запомните главное правило - шлифовать кожу пяток при помощи пемзы можно только в распаденном состоянии. Некоторые женщины пытаются сделать это после простого споласкивания ног водой и совершают грубую ошибку. В итоге огрубевшая кожа остаётся на месте, к тому же высок риск повреждений здоровой ткани.
Перед тем, как пользоваться пемзой, необходимо обязательно сделать ванночку для ног с умеренно горячей водой, так вы подготовите кожу.
Как сделать распаривающую ванночку
Наберите в тазик горячей, но не обжигающей воды. Еле тёплая не подходит, так вы не сможете качественно распарить кожу.
Добавляем в воду ложку столовую питьевой соды, она помогает размягчить загрубевшую кожу.
Добавляем туда же чайную ложку нашатыря, он усиливает эффект действия соды.
Последний компонент ванночки для ног - жидкое или натёртое дегтягное мыло, берём его также 1 ложку. Оно обладает антибактериальным эффектом.
Все ингредиенты перемешиваем, чтобы они растворились в воде, и опускаем стопы в тазик на 20 минут. После этого можно орудовать пемзой.
После того, как вы привели пятки в необходимое состояние, ноги моем чистой водой, вытираем и смазываем жирным кремом.
