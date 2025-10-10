300 лет жизни под одной крышей: история самого старого жилого дома Петербурга

Самое невероятное — в нем до сих пор живут люди.

В Петербурге, городе дворцов и особняков, скрывается удивительный факт — самый старый жилой дом находится не в центре, а на Васильевском острове, по адресу 7-я линия В.О., дом 12.

От Леблона до Трезини: архитектурное наследие

История здания началась еще в первые годы существования Петербурга, когда Жан-Батист Леблон, главный архитектор города, создал его проект.

Но реализовать его не успел. Леблон умер в 1719 году.

Стройку продолжили Доменико Трезини и мастер Леонард Швертфегер, завершив в 1726 году «один из самых современных» домов города.

Резиденция, доходный дом, коммуналка: эволюция здания

Как пишет citywalls, изначально здание предназначалось для Александро-Невской лавры, но вскоре стало доходным домом, где жили профессора и ученые Академии наук.

В нем до сих пор ощущается особая атмосфера Васильевского острова.

К XIX веку внешний вид здания упростился, а в XX веке его настигла судьба многих старых домов — здесь появились коммунальные квартиры.

Капремонт и «живой организм» города

В 1964 году в доме провели капитальный ремонт, перестроив коммуналки в отдельные квартиры с современными удобствами.

И вот что по-настоящему поражает: в доме до сих пор живут люди. Дом не превратился в музей, не рассыпался, а продолжает служить горожанам.

Дом на 7-й линии В.О., 12 — это памятник не только архитектуры, но и повседневной жизни Петербурга.