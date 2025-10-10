300 лет жизни под одной крышей: история самого старого жилого дома Петербурга

В Петербурге, городе дворцов и особняков, скрывается удивительный факт — самый старый жилой дом находится не в центре, а на Васильевском острове, по адресу 7-я линия В.О., дом 12.
От Леблона до Трезини: архитектурное наследие
История здания началась еще в первые годы существования Петербурга, когда Жан-Батист Леблон, главный архитектор города, создал его проект.
Но реализовать его не успел. Леблон умер в 1719 году.
Стройку продолжили Доменико Трезини и мастер Леонард Швертфегер, завершив в 1726 году «один из самых современных» домов города.
Резиденция, доходный дом, коммуналка: эволюция здания
Как пишет citywalls, изначально здание предназначалось для Александро-Невской лавры, но вскоре стало доходным домом, где жили профессора и ученые Академии наук.
В нем до сих пор ощущается особая атмосфера Васильевского острова.
К XIX веку внешний вид здания упростился, а в XX веке его настигла судьба многих старых домов — здесь появились коммунальные квартиры.
Капремонт и «живой организм» города
В 1964 году в доме провели капитальный ремонт, перестроив коммуналки в отдельные квартиры с современными удобствами.
И вот что по-настоящему поражает: в доме до сих пор живут люди. Дом не превратился в музей, не рассыпался, а продолжает служить горожанам.
Дом на 7-й линии В.О., 12 — это памятник не только архитектуры, но и повседневной жизни Петербурга.