350 соцобъектов за три года: Петербург бьёт рекорды строительства

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» поделился планами по строительству в городе.
В ближайшие три года здесь возведут свыше 350 социальных объектов, таких как школы, поликлиники и детские сады. Об этом сообщил Москаленко, отметив, что в 2025 году удалось ввести 105 подобных объектов — рекордный показатель по России, а дефицит строительства был ликвидирован.
Темпы жилищного строительства снизились из-за роста ключевой ставки ЦБ, которая напрямую влияет на ипотечные проценты. По прогнозам вице-губернатора, ситуация стабилизируется в ближайшие пару лет.
Кроме того, город требует от застройщиков одновременно строить социальные объекты рядом с жилыми комплексами, что замедляет выпуск нового жилья: если пять лет назад в работе было 9,4 млн кв. м, то сейчас — 5,2 млн.
Строительство транспортной инфраструктуры не пострадало, поскольку на него ключевая ставка не влияет. Сейчас приоритет — мегапроекты, которые через 5–6 лет кардинально изменят экономическую карту Петербурга.