38 тысяч заболевших и всего 14% с прививкой: в Петербурге продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом

Петербуржцы болеют различными "негриппозными" видами вирусов.

Осень окончательно вступила в свои права, а вместе с ней пришли привычные спутники холодов — кашель, насморк и температура.

В Санкт-Петербурге и области медики фиксируют плавный, но уверенный рост простудных заболеваний, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Что говорят цифры

За последнюю неделю к врачам обратились десятки тысяч человек. В Петербурге диагноз ОРВИ или грипп поставили почти 26 тысячам жителей, а в Ленобласти — почти 13 тысячам.

Кажется, что цифры пугающие, но врачи успокаивают: пока это умеренный сезонный подъем. Никакой аномалии нет.

Чем именно мы болеем?

Лабораторные тесты показывают интересную деталь: настоящего гриппа среди заболевших пока мало. В основном город атакуют другие сезонные вирусы. Врачи называют их «негриппозными».

Проще говоря, сейчас гуляют:

Риновирусы (главная причина заложенных носов и бесконечных платков);

(главная причина заложенных носов и бесконечных платков); Парагрипп (дает неприятный лающий кашель и осипший голос);

(дает неприятный лающий кашель и осипший голос); Аденовирусы (часто бьют не только по горлу, но и по глазам).

Сам вирус гриппа обычно подтягивается ближе к зиме — в декабре или январе. Но готовиться к нему нужно уже сейчас.

Прививки: успеваем запрыгнуть в последний вагон

Пока в Петербурге привились от гриппа около 14% жителей, а в Ленинградской области — чуть больше 7%. Этого мало для создания так называемого «коллективного иммунитета» — врачи обычно надеются привить хотя бы половину населения.

Почему сделать укол стоит именно сейчас? Организму нужно время. Защитные антитела вырабатываются примерно за две-три недели после укола. Если привиться в разгар эпидемии, можно просто не успеть защититься.

Сделать прививку сейчас можно бесплатно в поликлинике по полису ОМС. В Петербурге также традиционно работают мобильные пункты вакцинации прямо у популярных станций метро — это занимает не больше 10 минут.

Как защитить себя прямо сегодня

Вакцина спасает от тяжелого гриппа, но от обычной простуды универсального укола нет. Чтобы не выпасть из жизни, вспомните простую бытовую гигиену:

Мойте руки после улицы. Банально, но большинство вирусов мы заносим в организм сами, когда трогаем нос, глаза или едим немытыми руками. Антисептик в кармане тоже выручит. Проветривайте квартиру и офис. Застойный сухой воздух — идеальная среда для микробов. Свежий воздух снижает их концентрацию в разы. Держите дистанцию. Если в метро рядом кто-то явно шмыгает носом и кашляет, лучше отойти на пару шагов или надеть маску. Не стройте из себя героя. Чувствуете слабость, озноб и першение в горле? Останьтесь дома. Рабочие подвиги с температурой не оценят ни коллеги (которых вы заразите), ни ваш собственный организм.

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