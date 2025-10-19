Городовой / Общество / 4,6 млн на генеральную уборку: Петербург зачистит «Апрашку»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Самокаты захламляют тротуары»: почему города-спутники Петербурга не готовы к «транспортной революции» Город
Первый олимпийский герой СССР и художник: удивительная жизнь Юрия Тюкалова, о котором сняли фильм Общество
Удивительные детали дома Бекеля в Петербурге, которые вы могли не заметить на фасаде Город
Кабинеты-кунсткамеры в Эрмитаже: редкие игры, тайники и библейские миниатюры в одном ларце Общество
Гриб-деликатес для сохатых: чем Ежовик чешуйчатый покорил ленинградских лосей и грибников Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Достопримечательности Транспорт
Категории
Общество Спорт

4,6 млн на генеральную уборку: Петербург зачистит «Апрашку»

Опубликовано: 19 октября 2025 18:30
Апрашка
4,6 млн на генеральную уборку: Петербург зачистит «Апрашку»
Фото: Городовой.ру

Затраты колоссальные и лягут на плечи горожан.

Апраксин двор ждёт новая зачистка. Город выделил 4,6 миллиона рублей на вывоз мусора и уборку девяти корпусов старого торгового комплекса на Садовой улице. Контракты размещены ГУИОН, подрядчиков ищут в срочном порядке — заявки принимают всего неделю.

Работы предстоит много: корпуса десятилетиями служили складами и лавками. За уборку самого маленького помещения площадью 10 квадратов заплатят 30 тысяч рублей, а за расчистку крупнейшего корпуса №1 — более 600 тысяч. Всего под метлу попадут более 8 тысяч квадратных метров.

Апраксин двор, памятник архитектуры регионального значения, давно под наблюдением КГИОП. Комитет требует от владельцев корпусов убрать самострои и восстановить фасады. Весной здесь уже прошла волна зачисток — убрали нелегальные ларьки и торговцев, конфисковав товара на 7 миллионов, отмечает МК.

Теперь город переходит к следующему этапу — генеральной уборке. За ней, судя по всему, последует реставрация и, возможно, продажа части зданий инвесторам. Для центра Петербурга — привычный сценарий: сначала вычистить, потом продать.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще