4,6 млн на генеральную уборку: Петербург зачистит «Апрашку»

Апраксин двор ждёт новая зачистка. Город выделил 4,6 миллиона рублей на вывоз мусора и уборку девяти корпусов старого торгового комплекса на Садовой улице. Контракты размещены ГУИОН, подрядчиков ищут в срочном порядке — заявки принимают всего неделю.
Работы предстоит много: корпуса десятилетиями служили складами и лавками. За уборку самого маленького помещения площадью 10 квадратов заплатят 30 тысяч рублей, а за расчистку крупнейшего корпуса №1 — более 600 тысяч. Всего под метлу попадут более 8 тысяч квадратных метров.
Апраксин двор, памятник архитектуры регионального значения, давно под наблюдением КГИОП. Комитет требует от владельцев корпусов убрать самострои и восстановить фасады. Весной здесь уже прошла волна зачисток — убрали нелегальные ларьки и торговцев, конфисковав товара на 7 миллионов, отмечает МК.
Теперь город переходит к следующему этапу — генеральной уборке. За ней, судя по всему, последует реставрация и, возможно, продажа части зданий инвесторам. Для центра Петербурга — привычный сценарий: сначала вычистить, потом продать.