Лакеи, огарки и бюджет: как свечи определяли расписание торжеств в петербургском Зимнем дворце

Зимний дворец был не только символом власти и роскоши, но и настоящим испытанием для дворцового персонала, который ежедневно обслуживал тысячные свечные люстры и канделябры, создавая атмосферу света и праздника в доэлектрическую эпоху.

Зимний дворец — грандиозное строение, одна из главных резиденций русских царей, требовавшая особого освещения в эпоху до изобретения электричества.

В XIX веке для освещения дворца преимущественно использовались свечи, несмотря на их пожароопасность и трудоемкость в обслуживании.

Количество свечей в Зимнем дворце

Согласно ведомостям середины 1870-х годов, во всех залах и помещениях Зимнего дворца одновременно могло быть зажжено более 22 000 свечей — именно столько требовалось для полноценного освещения представительных залов.

Например, Николаевский зал обладал 3 большими люстрами с 354 рожками, на которых размещалось 1062 свечи, и 8 малыми люстрами с 216 рожками, где горело 1728 свечей.

Помимо люстр, в зале находились 13 канделябров с 54 рожками — всего 702 свечи. Их совокупное число в Николаевском зале достигало 3492.

«Целые потоки света наполняли громадную залу», — пишет во французском журнале Теофил Готье, побывавший на балу в Зимнем дворце в 1860 году.

Обслуживание и замена свечей

Тушить, зажигать и менять свечи приходилось дворцовым лакеям — это была основная и очень трудоемкая часть их работы. Для облегчения замены использовали специальные рожки с подпружиненными донышками, чтобы быстро извлекать огарки.

Поддерживать освещение приходилось на протяжении всего мероприятия, а смену свечей старались проводить, когда зал пустовал — во избежание помех и чтобы не портить атмосферу.

Важным аспектом было экономное расходование свечей: огарки, прогоревшие более чем на половину, забирали лакеи и перепродавали. Этот «экономный» подход к свечам получил название «экономия на свечных огарках».

Восковые и сальные свечи

Восковые свечи — белые, ароматные, но быстро оплавляющиеся — были роскошью и применялись преимущественно в парадных залах на балах и приемах.

Для хозяйственных помещений и дежурного освещения использовали более дешевые сальные свечи — неароматные и недолговечные. Попытки заменить дорогой воск сальным вызывали протесты придворных, порой доходившие до крупных скандалов.

Зеркала и освещение

Использование зеркал и блестящих поверхностей (например, бронзы) в интерьерах дворца тоже было продиктовано стремлением экономить на свечах.

Отражение света позволяло создавать иллюзию большего освещения при меньшем количестве источников света.