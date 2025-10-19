Месяц на пиве: мужчина из Таиланда решил провести эксперимент — итог удручающий

В Таиланде 44-летний Тависак Намвонгса решил жить только на пиве — без еды и лекарств. Через месяц его нашли мёртвым. Историю трагического «эксперимента» рассказал портал Pulzo.
Мужчина ежедневно пил алкоголь, полностью отказавшись от пищи. Его сын, вернувшись из школы, обнаружил отца на полу среди десятков пустых бутылок. Медики, прибывшие по вызову, помочь уже не смогли.
По словам подростка, отец игнорировал все просьбы поесть и уверял, что «пиво заменяет всё». Врачи напоминают: длительное употребление алкоголя без еды вызывает тяжёлое обезвоживание, нарушение электролитного баланса и разрушение органов.