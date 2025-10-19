Городовой / Общество / Месяц на пиве: мужчина из Таиланда решил провести эксперимент — итог удручающий
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Самокаты захламляют тротуары»: почему города-спутники Петербурга не готовы к «транспортной революции» Город
Первый олимпийский герой СССР и художник: удивительная жизнь Юрия Тюкалова, о котором сняли фильм Общество
Удивительные детали дома Бекеля в Петербурге, которые вы могли не заметить на фасаде Город
Кабинеты-кунсткамеры в Эрмитаже: редкие игры, тайники и библейские миниатюры в одном ларце Общество
Гриб-деликатес для сохатых: чем Ежовик чешуйчатый покорил ленинградских лосей и грибников Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Достопримечательности Транспорт
Категории
Общество Спорт

Месяц на пиве: мужчина из Таиланда решил провести эксперимент — итог удручающий

Опубликовано: 19 октября 2025 19:00
мужчина
Месяц на пиве: мужчина из Таиланда решил провести эксперимент — итог удручающий
Фото: Городовой.ру

Угадайте, что с ним произошло.

В Таиланде 44-летний Тависак Намвонгса решил жить только на пиве — без еды и лекарств. Через месяц его нашли мёртвым. Историю трагического «эксперимента» рассказал портал Pulzo.

Мужчина ежедневно пил алкоголь, полностью отказавшись от пищи. Его сын, вернувшись из школы, обнаружил отца на полу среди десятков пустых бутылок. Медики, прибывшие по вызову, помочь уже не смогли.

По словам подростка, отец игнорировал все просьбы поесть и уверял, что «пиво заменяет всё». Врачи напоминают: длительное употребление алкоголя без еды вызывает тяжёлое обезвоживание, нарушение электролитного баланса и разрушение органов.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще